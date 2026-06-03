Save Lily︱议员质疑儿童自我保护教育流于形式、有学校刻意淡化 成儿童安全「重要缺口」

近期发生的「Save Lily」及「无证儿童父母」事件引起广泛关注，社会对儿童权利保障关注度提高。立法会议员林琳今日（6月3日）于立法会提出质询，质疑现时学校对儿童自我安全、保护身体私隐部位教育流于形式化，甚至刻意淡化相关教学，未能有效保障儿童安全。

政府称重视相关教育 持续更新课程指引

教育局回应指，政府相当重视相关教育，有持续透过更新课程指引、提供教师培训及发展学与教资源，培养学生同理心，帮助学生掌握与人相处的技巧，从而建立健康的人际关系，促进共融和谐的校园文化。

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林琳促定期评估儿童自我保护教育成效

林琳指，不少家长反映，大部分学校就儿童安全、预防校园欺凌及保护身体私隐部位的相关教育内容流于形式化、教材单一生硬，未能有效向学童传达自我保护观念，部分学校更刻意淡化相关教学，形成保护儿童安全的重要缺口。她询问，现时幼稚园及小学的课程是否必须涵盖与保护身体私隐部位、预防性侵犯、校园欺凌辨识及求助机制相关的教学内容，以及有否定期评估儿童自我保护教育的成效并更新教材等。

教育局回复指，性教育及预防校园欺凌均是价值观教育的重要部分，局方持续透过更新课程指引、提供教师培训及发展学与教资源，支援学校通过不同科目、课堂内外的价值观教育、全方位学习活动等，加强学生从小对性教育的理解，提升自我保护的观念和意识。现时小学人文科已将认识身体私隐部位与保护方法、提防性侵犯、认识欺凌及应对方法、防范网络陷阱（例如网络色情、裸聊、偷拍），以及合乎道德和伦理地应用资讯科技等列为必须学习内容。

局方续指，现时《价值观教育课程架构》亦继续将性教育列为学校应持续加强关注的重点之一，让学校规划课程时有所依据，帮助学生从小掌握正确的性教育相关知识、发展慎思明辨和自我保护能力，在现实和网络环境中拒绝不当行为及不合理的要求，认识和遵守与人交往规范，以及在需要时懂得向警方、相关机构及人士救助。

在幼稚园方面，局方指《幼稚园教育课程指引》建议幼稚园以主题贯穿不同的学习范畴，综合地设计学校的课程，会教导幼儿认识身体各部位的正确名称，懂得保护自己和身体（包括私隐部位），以及初步认识在不同群体中应有的态度和行为，并分辨好接触与坏接触，以及透过适当的语言和行动表达等。

议员关注学校对幼童的自我保护教育。资料图片