恒基地产The Henderson 三大餐厅获选「凡尔赛奖」全球16间最美餐厅 为香港唯一上榜项目

恒基地产旗下中环旗舰项目「The Henderson」，继早前于「国际房地产大奖」荣获「世界最佳物业」（World's Best Property）殊荣，近日再度在国际舞台上获得重要肯定。位于The Henderson内的三间餐厅 — 花云（Hana no Kumo）、Peridot 及 Akira Back，获「2026凡尔赛奖」（Prix Versailles 2026）评为「全球16间最美餐厅」，成为香港唯一上榜项目，再度为港争光。

恒地：The Henderson成香港唯一上榜项目为港争光

恒地指，今年全球16 间入选餐厅中，香港共占三席，并全部位于The Henderson内。是次三间餐厅同时入选，不仅彰显香港在国际设计餐饮领域的实力与地位，亦充分展现The Henderson作为集建筑、设计、艺术与餐饮体验于一身的世界级地标之独特魅力和领导地位，备受国际认同。

「凡尔赛奖」创立于2015年，是一项由联合国教科文组织（UNESCO）支持、被誉为全球建筑与设计界最具影响力的国际奖项之一。评选标准不单著重美学表现，亦涵盖创新、建筑与在地文化传承之融合、生态效益、社会价值，以及「智慧永续」理念等不同方面。

是次花云（Hana no Kumo）、Peridot 及 Akira Back 同获国际肯定，恒地认为标志著The Henderson不单是一座屡获殊荣的超甲级商业项目，更是汇聚高端餐饮、美学设计与沉浸式体验的国际级地标。