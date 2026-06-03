男中医涉诊所内偷拍女病人私密部位 一事主称从未同意被告拉低胸围施针及拍照

31岁注册男中医涉嫌在中医诊所偷拍3名女病人，他否认5项窥淫罪，今于东区裁判法院受审，辩方争议被告无暗中拍摄，涉案相片仅为医疗纪录之用，而且被告有获得事主同意。其中一名女事主供称，施针时因怕痛而闭眼，施针后突然感觉乳头「凉凉哋」，其后她瞧见被告拿著手机，表情有些不自然。

被控5项窥淫罪涉3女病人

被告钟玮泽，被控于2022年12月28日在葵涌大窝口商场一间中医诊所内，暗中为了观察或拍摄个人的私密部位或私密作为，而拍摄X的私密部位或进行私密作为；于2024年3月19日、4月2日、及5月7日，在美孚景荔𠇹盈晖荟一间中医诊所内，暗中拍摄Y的私密部位或进行私密作为；及于2024年4月28日在柴湾兴华广场一间中医诊所内，暗中拍摄Z的私密部位或进行私密作为，而X、Y、Z身处于令人对保存私隐有合理期望的情况，及被告不理会X、Y、Z是否同意被他拍摄。

承认事实指，3位事主X、Y、Z在案发时间分别在涉案3家中医诊所覆诊，医师均为被告。被告于2024年5月10日被拘捕。

X称闭眼针灸期间觉乳头「凉凉哋」

女事主X在屏风后作供，她自2022年11月起接受被告的针炙治疗，首次求医时有护士陪同，X会透过Whatsapp与被告预约治疗。X忆述2022年12月28日的治疗，她首先在治疗室外的一张圆櫈治疗颈部，X当日身穿白色毛衣，内有黑色长袖打底衣及胸围，打底衣的领口到胸部上方。随后X指锁骨及肩膊位置不适，被告表示为她在锁骨施针。

X进入治疗室脱掉白色毛衣，并将胸围肩带及打底衣拉低露出双膊，以毛巾盖著上身并躺在床上。被告之后进入治疗室为X施针，X因怕痛故闭上眼睛。她表示施针后，突然感觉右边乳头「凉凉哋」，张开眼时瞧见被告站在右上方，手拿著手机，「觉得佢好似有啲唔自然」。X随即看向自己的胸部，但被毛巾覆盖，被告同时拉开帘子离开治疗室。再过一会儿，被告返回治疗室为X拔针后，X穿回衣服离开。

X指有感觉到毛巾被揭开，无感觉到胸围和打底衣被拉下，但她当时没有将衣服拉至这么低；X亦无感觉到被告在乳房位置施针。X坚称被告完全无提及会触及胸部或乳头，他亦无问过会看到胸部，若有X绝对不容许。

否认被告曾说会拉低胸围施针及拍照

盘问时X指她忆起12月10日针灸腰部时亦曾感觉裤子被拉至臀部，她感觉奇怪故12月28日后再无到诊所求医。被问为何直至2024年为警方录取口供，期间都未作投诉，X表示她无明确看到被告拿手机拍摄，「觉得算啦唔想烦」。

辩方大律师单伟琛指，被告有向X提及会在胸部牵涉的肌肉施针，X不同意，亦否认知道被告会拉低她的胸围，明言「知道就会反抗」。X亦否认因太怕痛，而忘记被告曾说会拍照作医疗纪录。她无听过被告提及乳房或乳头的字眼，或说明需要暴露乳房和拍照作纪录。X同意被告曾为她拍拉筋影片，并传送给她参考，但该些片段不涉及私人部位。X直至被警方邀请协助调查，才知悉涉案的相片。

案件编号：ESCC1628/2025

法庭记者：雷璟怡

