登革热︱深水埗基隆街67岁翁本地感染 活跃于通州街公园及北河街街市一带

衞生署衞生防护中心今日（2日）表示，中心透过联防联控机制，接获中国内地衞生当局通报一宗登革热个案。病人目前身处内地，但潜伏期一直在香港，因此中心将个案列为本地感染，正联同政府多个部门采取适当防控措施。

目前在内地留医 情况稳定

个案涉及一名有长期病患的67岁退休男子，居于深水埗基隆街，潜伏期（5月10日至21日）内没有外游，日常主要在居所附近一带活动，包括通州街公园和北河街街市。他近期没有印象曾在香港被蚊叮咬，他的4名家居接触者现时没有出现病征。

中心指，他在5月24日出现皮疹，5月26日出现发烧、头晕及肌肉痛，同日到明爱医院急症室求诊。因发烧持续，他3日后（29日）再到私家诊所求医。他的病征一直轻微。他与家人昨日（6月1日）前往中国内地，期间因身体不适到当地医院求医，血液样本经内地衞生当局检验后，证实对登革热病毒呈阳性反应。病人目前仍然在内地留医，情况稳定。

中心人员与食物环境衞生署人员到深水埗一带进行视察。政府新闻处图片

中心表示，会与中国内地衞生当局保持紧密沟通，并交流相关流行病学调查资料。计及上述个案，今年暂时累计录得21宗登革热个案，包括19宗外地传入及两宗本地感染个案。去年（2025年）录得59宗登革热个案，全部属外地传入。2024年共录得161宗登革热个案，包括156宗外地传入及五宗本地感染个案。