每日杂志｜足球盛事有市场 发展「应援经济」开好波 酒吧转播世界杯搏一搏 业界：冀足总政府联手擦亮「港超联」招牌

四年一度的世界杯将于下周开锣，本届赛事由美国、加拿大和墨西哥联合举办，大部分赛事在香港清晨时分至早上上演。有酒吧业人士估计，约有70%同业会转播赛事，惟整体生意额料较往年减少2至3亿元；有立法会议员建议加强发展「应援经济」，以扩大盛事氛围。回望本地足球界，「港超联赛会」锐意提升港超联的商业价值，惟该会已于去年底解散。有业内人士坦言，球圈在资源上长贫难顾，庆幸足球总会接手部分工作，让业界继续稳步迈向「产业化」，惟背后仍需足总和政府透过政策和资源配合，擦亮「港超联」的招牌，才能吸引球会进步，让足球从业员有更理想的发展。

世界杯将于下周开锣，本港预计有70%酒吧转播赛事。 新华社

世界杯揭幕战将于下周五（12日）凌晨3时上演。有连锁酒吧抢占先机扩充业务，另有内地餐酒吧品牌进驻香港，惟有负责人表明难以兼顾人手分配，放弃转播。

世界杯揭幕战将于下周五（12日）凌晨3时上演。 新华社

香港酒吧业协会主席钱隽永表示，一般酒吧由下午4时营业至翌日清晨4时或5时，今届有一半场次在非酒吧营业时间内进行，惟电视台「转播套餐」的费用与往年相若，加上香港并非「独市」，广东省的酒吧亦能转播，性价比不如往日高。他指，业界亦需要考虑人手问题，若然赛事加时，员工便要超时工作，「工作12小时后怎能再『直踩』多个小时？」

港非「独市」转播性价比不高

钱坦言，上月仍有许多酒吧东主犹豫不决，惟近日已有一半倾向转播，预料最终有70%同业分一杯羹，整体生意额料能达到4至5亿元。他指，夜经济仍在复苏阶段，转播世界杯是留住熟客和吸引客人消费的因素，「大家想靠世界杯搏一搏，追回营业额。」他以全港约有1100间酒吧作估算，即有770间会转播赛事，每间容纳100名客人，假设每人消费300元，全场爆满可赚取3万元，一场赛事已经可以填补约2万多元的转播费用，「买个希望亦搏得过！」

世界杯叫人引颈以待，立法会议员郑泳舜认为，餐饮和影视业界需多想方法，吸引球迷出外观赏直播。他举例，早年有电影院推出「观影通行证」，让球迷以IMAX巨幕现场观看美国职业篮球联赛（NBA）总决赛，「或可吸引市民请半天假期观看比赛。」

港队多场赛事形成一片红海。

要把握盛事机遇，郑泳舜说，近年港府积极落实体育盛事化，已渐见成效，近两年接连有外国劲旅访港参与表演赛，足证香港在足球界具吸引力。要进一步推进体育产业化，他认为需要相关配套连结，加强发展「应援经济」，如推动赛事主办方与访港球队的本地球迷会合作，出售周边产品，把球迷对足球的热情转化为持续性消费。

「港超联赛会」于去年底解散。

专业化管理保障球员固定收入

回望本地足球界，「港超联赛会」在2022年成立，锐意提升香港超级联赛商业价值，获各港超球会一致赞同以3年为试办期，惟该会已于去年底结束任务，无以为继。港超联球队「冠忠南区」会长陈文俊剖析，会方最初是由杰志及理文班主各斥资150万元作为营运基金，但资源上长贫难顾，加上众人对于长远发展的理念有出入，终暂时搁置。他坦言，一众创会人士的理念未能延续，略感可惜，部分工作由足总接手，故整体而言也是「好事」；现时球员代表港队出赛，球会会获得资助，已经是一大进步。

本地足球产业化商讨多时，陈文俊两年前接受本报访问，已强调本港球坛存在结构性积弱的问题，尚要走漫漫长路。两年过去，他指出业界已有稳健改善，如港超联球队数目增加，另有香港球员加盟「中超」和「中甲」球会，视野变阔、薪酬增加，「球员多了一条好出路。」

他宏观整体市场，指出即使港队缘尽2027年亚洲杯决赛周，已成功抢占大众眼球，在启德举行的数场球赛中，球迷也营造出一片红海，「大家有了更广阔的谈论空间，也多了一群香港队的球迷。」

要进一步推展，陈坦言现时业界尚在走旧路，上至政府，下至每一位足球从业员，也需更专业化。他举例，现时只有少数球队有专业化管理，球员亦因为工资水平不足以维持生计，难以抱持职业球员的心态发展，「现时的足球产业未能养活这群有心人，是死结。」

陈文俊强调，足总是负责举办港超联的平台，期望此平台能办得有声有色，「如果平台本身值钱，球会自然会奋发图强。」他假设，若球队挤身港超联能获得固定收入，球会自然会「力争上游」，惟现时平台为球会带来的经济利益有限，「这是水涨船高的互动；现在平台不够稳健，仍是搭建在竹棚上，对比其他平台有混凝土支撑，已经不同。」然而他直言，政府需兼顾整个体育产业，不能偏颇足球业界，「要平衡不同属会的利益，始终有难度。」

中国香港足球总会主席霍启山指，港足要进一步迈向产业化，关键在于建立一条更完整及可持续的产业链。他指，近年港队成绩、入场人数及大型赛事方面均有所提升，但在赛事商业价值、人才培养衔接及整体球迷消费生态等方面，仍有发展空间。他透露，未来足总将从3方面入手，包括提升代表队及本地联赛的整体吸引力及商业价值、完善青训及人才发展体系，并善用启德体育园落成及足球盛事化的契机，进一步发展主场体验、足球文化及相关旅游与消费模式。

霍形容，港足已具备一定基础，但仍需要在商业化、人才衔接及市场生态上持续深化发展，以真正形成具规模及可持续的足球产业。

「香港足球盛会2026」将于8月初举行。

场地供应成致命痛点 练习受限影响球队发展

有业内人士指出，场地不足是限制港超联发展的痛点，现时仅能勉强应付日常练习。另有球队因上季成绩未如理想而失去主场，对球员和球迷均带来影响。

港超联球队「冠忠南区」会长陈文俊指，现时港超联专用球场不多，「是致命的痛点。」以下个球季将有11支球队角逐港超联计算，周末应至少有5个场地供球队对垒，惟现时并没有足够场地，部分场地更因邻近民居等考量，无法安排夜间赛事。他续说，专业球会理应可在合乎比例的真草球场上练习，但现时本港大部分球场也是人造草皮和低于标准，「硬件上未必达标。」

场地不足是限制港超联发展的痛点。

杰志失去旺角主场，有球迷坦言影响气氛。 受访者提供

此外，有球队因成绩未如理想而失去主场。杰志非官方球迷会「界限街蓝浪」创会成员Tony指，港超联球队每3年按成绩优次选择主场，杰志在2024至2025球季位列第4，丧失续选旺角大球场为主场的优先权，至今季迁至将军澳运动场作新主场，球迷平均入场人次有所下降，「旺角场很重要。」

启德体育园开幕逾年，陈文俊坦言，能够举办有观赏性的足球盛事是好事，但对港超联的帮助有限，「除了香港队，本地足球有否吸引力坐满主场馆？成本太贵。」他补充，港超联球会或可善用启德青年运动场，如去年曾有球会考虑转用该为主场，惟最终未能成事。

球迷北上撑港将 坦言气氛更胜一筹

有香港球员加盟中国足球市场发展，吸引香港球迷北上「撑场」。有立法会议员指出，现时港超联在康文署辖下的球场作赛，球迷体验宜更多样化和商业化，才能加强比赛氛围。

有香港球员加盟「中超」球队，吸引本地球迷北上观赛。 受访者提供

近年有多名港将加盟「中超」和「中甲」球会，甚至有机会担任正选，包括港足球员茹子楠和前杰志中场颜卓彬，二人皆转战「中超」，分别效力「北京国安」和「青岛海牛」。杰志非官方球迷会「界限街蓝浪」创会成员Tony分享，近来有10多位本港球迷一同到深圳看比赛，如上周六（30日）颜卓彬在深圳出赛，即使旺角大球场上演今季港超联压轴大战「足总杯」决赛，他亦决意北上支持，「分薄了（本地赛事的）入场人次。」

他坦言，该场深圳赛事的戏码不算强劲，但整体气氛比香港仍胜一筹，「港队热潮未能带动及提升港超联的吸引力。」

立法会议员郑泳舜指，球迷在康文署辖下球场观看比赛，观赏体验未够多样化和商业化，对比港队在启德体育园作赛时，现场有萤幕即时回放、有专区出售球衣和周边产品，甚至设中场休息表演，两者体验相差甚远，「看球赛十分讲求气氛。」港超联球队「冠忠南区」会长陈文俊补充，由于球迷基数不多，部分球会未必愿意花费资源，单纯为球迷举办活动，亦对球迷体验造成影响。

记者：仇凯瑭