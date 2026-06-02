香港夏日盛会︱旅发局联乘商界吸引过夜旅客 「国际龙舟节」打头炮贺金禧

迎接暑假旅游旺季，香港旅游发展局将推出全新推广「香港夏日盛会」，串连城中焦点活动及精彩优惠，为炎炎夏日注入活力。旅发局希望联动商界携手合作，推出涵盖景点、餐饮、交通及购物的优惠，提升香港的夏季旅游吸引力，吸引更多过夜旅客访港，带动整体消费。

为今个夏季揭开序幕的将会是踏入50周年，由旅发局主办、中国香港龙舟总会合办的「永明香港国际龙舟邀请赛」，将全面升级为「永明香港国际龙舟节」，本月于尖沙咀海滨率先登场。

旅发局主席林建岳表示，暑假是旅客出行的黄金档期，加上今夏盛事浪接浪，旅发局呈献全新夏日推广「香港夏日盛会 」，把握不同盛事加强宣传，联同商界推出一系列共数十万份景点、餐饮、交通及购物优惠，大家目标非常清晰，希望吸引更多过夜旅客访港，带动整体消费，令更多界别受惠。「永明香港国际龙舟节」作为「香港夏日盛会 」头炮国际级盛事，不仅时间延长，赛事阵容及娱乐节目更比往年强劲，为市民及旅客带来只在香港体验，同时彰显香港亚洲盛事之都地位。

打响夏日头炮 永明香港国际龙舟节升级登场

龙总主席钟志乐表示，很高兴再次与香港旅游发展局携手合作，一同见证龙舟邀请赛迎来50周年的重要里程碑。今届赛事特别设立「50周年渔民杯 」及「50周年锦标赛 」，向龙舟运动致敬，同时展现龙总重视传统文化，以及推动项目持续发展的承诺。

环球逾220支龙舟队激战维港

今年龙舟节赛事将于6月27至28日举行，参赛队伍、国家及地区数量更胜去年。来自16个国家及地区，包括中国内地、加拿大、美国、英国、澳洲、马来西亚、菲律宾、新加坡、南韩、泰国、卡塔尔、印尼等，超过220支队伍、逾4,500名健儿，将进行21项赛事。

香港国际龙舟邀请赛于1976年由香港旅游协会创办，赛事由渔民龙舟在筲箕湾避风塘竞渡，发展成维港上云集世界高手，集竞技、文化与娱乐于一身的香港独有国际盛事。今年更特设「50周年渔民杯」，邀请香港仔、柴湾等6支本地渔民组队，以传统木制龙舟出战。同场又加设全新「50周年锦标赛」，集合九项主要赛事的冠军人马争夺「终极龙王」殊荣。

海滨活动延长至13天

龙舟节的尖沙咀海滨活动将首次延长至13日（6月19日至7月1日），横跨端午至七一档期，鼓励旅客留港，享受揉合传统与现代的文化体验。星光大道的美食街及啤酒乐园同步登场，配合四大特色打卡位，包括永明香港龙舟共创站、22米长传统木龙舟、全新电影《迷你兵团与大怪兽》联乘龙舟主题装置、巨型可口可乐®樽及龙舟主题打卡热点，为市民旅客带来全新端午体验。龙舟节更首设非遗工作坊，体验编织渔网、吹糖和制作灰水糭。想体验龙舟竞渡，可透过虚拟实境（VR）， 让大家用新科技体验传统节庆。周末及公众假期期间，位于啤酒乐园的舞台将上演咏春、扯铃、中阮及古筝等非遗表演；晚上更有现场音乐表演。活动届时同场亦有赛事直播专区，让市民旅客直击维港紧张气氛。

「香港夏日盛会」 推数十万份优惠吸引过夜旅客

「永明香港国际龙舟节」荣获14个赞助商支持，旅发局亦与东尖沙咀地产发展商联会合作，联同逾30间商户于龙舟节活动期间，推出酒店、餐饮及购物优惠，配合活动提振区内消费。

「香港夏日盛会」夏日推广期间，旅发局将联乘Trip.com Group 、优质旅游服务协会、香港零售管理协会、支付宝以及多个商户，推出「夏日礼」，提供数十万份消费优惠。

优惠由旅客筹划访港行程开始。旅发局与Trip.com Group合作，推出总值超过港币2,000万元的优惠，涵盖 19个本地景点及 3个交通营运商。旅客由6月15日至8月31日，于Trip.com 或携程旅行平台预订7月1日至9月14日期间的香港酒店，单一交易满港币1,500元或以上即可获双重优惠，包括自选一项景点门票及一种公共交通工具优惠，折扣最高可达半价。优惠涵盖多个热门旅游产品，包括山顶缆车、主题乐园、香港摩天轮、挪亚方舟门票，及机场快线和巴士日票等。旅客预订酒店后直接透过平台换领优惠，有效期为订购酒店房间日期起两周内。每个Trip.com及携程旅行帐户可换领优惠一次，送完即止。

推在港消费多重优惠奖赏赠半价礼遇

7月1日至8月31日期间，旅发局与AlipayHK、支付宝、Alipay+携手合作，透过支付宝庞大内地与 Alipay+海外合作钱包用户基础，旅客只需于全港近百间参与商场，包括中环街市、希慎广场、国际金融中心商场、香港国际机场、K11、美丽华广场、新城市广场、奥海城、山顶广场、崇光百货、赤柱广场、时代广场、皇室堡等，扫描指定二维码参与活动，即可随机获得最高港币或人民币500元的消费奖赏，于任何贴有AlipayHK、支付宝或Alipay+标识的商店使用。

同时，旅发局亦联同优质旅游服务协会和香港零售管理协会，于全城推出一系列优惠，抵港旅客可于多个商户享有高达半价的购物及餐饮优惠，部分优惠亦适用于市民，详情稍后公布。

「香港夏日盛会」涵盖文化、娱乐、体育及音乐节目，包括香港非遗月、中华文化节、香港足球盛会、足球峰会、世界女排联赛、世界剑击锦标赛、FIDE世界团体快棋超快棋国际象棋锦标赛、香港共庆回归赛马日等等。