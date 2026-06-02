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天气｜广阔低压槽下周初华南沿岸及南海北部徘徊 香港连落6日雨 天文台料有狂风雷暴

社会
更新时间：15:53 2026-06-02 HKT
发布时间：15:53 2026-06-02 HKT

天文台预料一道广阔低压槽会在下周初于华南沿岸及南海北部徘徊，并为该区带来骤雨及狂风雷暴。根据天文台的9天天气预报，自本周六(6日)起连续下6天雨，当中周一(8日)至周三(10日)大致多云，间中有骤雨及几阵雷暴。

天文台表示，广东地区未来一两日风势微弱，持续酷热，高温亦会触发骤雨。根据天文台的9天天气预报，周三(3日)及周四(4日)最高温度将有34度，而周五(5日)日间极端酷热，最高气温高达35度。其后周六(6日)，气温介乎28至33度，大致多云，有几阵骤雨。日间短暂时间有阳光及酷热，稍后局部地区有雷暴。

另外，位于南海中南部的低压区会逐渐发展，并在本周后期横过南海东北部，大致移向台湾一带。
 

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