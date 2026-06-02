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防护中心：新冠已成本港风土病 政府免费疫苗将短暂停供 幼儿首剂最迟6.12接种

社会
更新时间：15:41 2026-06-02 HKT
发布时间：15:41 2026-06-02 HKT

衞生署衞生防护中心今日（2日）提醒市民，新冠病毒已成为本港的风土病，活跃程度会出现起伏，市民应按专家建议，根据个人风险和上一次接种疫苗的时间，适时接种初始剂次或加强剂，以减低重症和死亡风险。

中心指，现时，政府2019冠状病毒病疫苗接种计划提供予儿童和成人的LP.8.1疫苗，其有效期将分别于今年7月中及9月初届满，新一批疫苗会于今年第四季陆续运抵本港。过渡期间，合资格人士将短暂无法透过接种计划免费接种新冠疫苗，有需要人士应及早预约。

现有接种服务会维持至以下时间：

  • 6个月大至11岁人士：疫苗接种服务提供至2026年7月10日。
  • 12岁或以上人士：疫苗接种服务提供至2026年9月5日。

中心总监徐乐坚指出，虽然目前新冠病毒的整体活跃程度处于低水平，但由于新冠病毒一般每约6至9个月会经历一次活跃周期，而本港距离上一次活跃周期的完结已接近一年，因此不排除整体活跃程度将会上升。他呼吁有需要的合资格人士尽快预约，并在上述截止日期前完成接种。接种计划下的服务将于今年第四季有序恢复，详情将另行公布。

衞生防护中心提醒市民，新冠病毒已成为本港的风土病。资料图片
衞生防护中心提醒市民，新冠病毒已成为本港的风土病。资料图片

幼儿首剂接种截止日期为6月12日

根据最新的接种建议，各类别市民的接种安排如下：

  • 6个月至4岁未曾感染幼儿：建议接种两剂疫苗以完成初始剂次，两剂间隔最少28天。为确保能在有效期届满前完成，有需要的幼儿必须在2026年6月12日或之前接种第一剂。

  • 5岁或以上人士及曾感染幼儿：只需接种一剂疫苗即完成初始剂次。

  • 优先组别人士（包括居于安老院舍人士、65岁或以上社区长者、50至64岁长期病患者、六个月大或以上免疫力弱人士、孕妇及医护人员）：不论过往已接种多少剂疫苗，于接种上一剂或感染新冠后最少六个月，均应接种加强剂。

合资格市民可透过政府网上预约平台预约，在指定私家诊所、衞生署或医院管理局诊所接种站免费新冠疫苗。

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