体育园职员Reborn携AED狂奔300米 惊险救活晕倒汉 写下真正「重生」故事

启德体育园运动营运统筹员陈沛林（英文名︰Reborn），平日默默守护园区大小活动的顺利与安全进行。曾任救生员的他，被朋友暱称为「陈重生」——不仅象征重生之名，更寓意为他人点燃希望的使命。日前 Reborn 在启德青年运动场当值期间，展现其这份本能与专业。在承启道近西桥一名男子突陷昏迷、命悬一线之际，他临危不乱、分秒必争进行急救，成功将对方从鬼门关前拉回。关键时刻的冷静与果断，不仅挽救了一条生命，更赢得各界高度赞誉。

Reborn与死神赛跑300米 把握黄金抢救时间

回想当晚 5 月 10 日的惊险一刻，Reborn 仍犹有余悸。他当时正在启德青年运动场当值，忽然有市民气急败坏跑入大堂求助，指附近有人突然晕倒，情况危急，需要自动心脏除颤器 （AED）。几乎是本能反应，他没有丝毫犹豫，立即抄起园区配备的 AED 与急救箱，朝著承启道近西桥桥底方向飞奔而去——短短约 300 米的距离，在那一刻却像与时间赛跑。对 Reborn 而言，那不只是一次支援行动，而是一场与死神拉锯的关键时刻。

当 Reborn 赶到现场时，只见倒地男子面色发紫、几近无呼吸，情况岌岌可危。两名热心途人已第一时间报警并施行心肺复苏法（CPR），为生命争取时间，而 Reborn 随即接手、冷静评估，迅速按照训练程序行动——剪开衣物、确保胸口干爽、准确贴上电极片并启动 AED 施行电击，把握每一秒黄金抢救时间。每延误一分钟，存活率便下降约 7% 至 10%，这一刻， 他与死神真正正面交锋。

入职时接受急救培训 Reborn把所学化为本能

救护人员其后赶至接手将伤者送院抢救，Reborn并未松懈，仍留下协助警方了解情况，并按程序向公司汇报。据悉，该男子经治疗后已逐步康复。一场与时间竞赛的救援，最终迎来了希望的结局。

对 Reborn 而言，这次经历格外深刻。他坦言过往虽曾处理意外，但这是加入体育园后首次直面生死边缘的突发事件；正正是入职时接受的急救培训，让他能在关键时刻把所学化为本能：「最重要系保持冷静，将学过嘅嘢做番出嚟。」

启德体育园对他临危不乱、以专业拯救生命的表现深表赞扬，认为守护生命不应受地域所限， 关键时刻更要分秒必争。园方一直视急救能力为重要一环，除为新同事提供 AED 工作坊外， 亦详细讲解园区设备分布，确保每位员工在危急时刻都能挺身而出、守护生命。 冷静与专业让一条生命重新启航，也让「陈重生」这个名字，不再只是暱称，而是真真正正写下了属于他的——重生故事。