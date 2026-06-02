国泰首个中亚航点 拟明年首季直飞哈萨克阿拉木图 每周3班机

正率团出访中亚的行政长官李家超继续在哈萨克访问行程，他今日（2日）透露明年首季将有本地航空公司，开通香港往来哈萨克的直航航班。国泰航空随即宣布，计划明年首季，开通香港往返哈萨克阿拉木图（Almaty）直航航线，以空中巴士A330-300宽体客机营运，每周3班航班。

运输及物流局局长陈美宝表示，团队过去一段时间将目标锁定在中亚、南美、中东及非洲等地区，去年9月率团到哈萨克斯坦进行关键谈判，成功就两地的双边航权达成协议。团队亦与机管局紧密合作，积极穿针引线，联系各大持份者一同落实扩展香港航空版图，令香港这个国际航空枢纽继续发光发亮。同时更可以透过阿拉木图这个中亚门户，连接至中亚、东欧及高加索地区的其他航点。

国泰首个中亚航点

随团的国泰顾客及商务总裁刘凯诗表示，中亚是「一带一路」具重要策略意义的地区，有庞大商业机遇。作为香港的枢纽航空公司，国泰与香港特区政府目标一致，致力加强与此新兴市场的连系，称这将是国泰首个中亚航点，推动香港与这个充满活力的地区之人流、物流及资金流，开拓更多新机遇。

国泰航空表示，致力加强香港、中国内地与全球的连系，并积极配合国家「十五五」规划，进一步巩固香港作为国际顶尖航空枢纽的地位。目前，国泰与香港快运每周合共营运接近600对航班，往返33个「一带一路」目的地；集团每周亦提供超过330对航班往返香港与中国内地共24个目的地。