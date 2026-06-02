其士争产案丨律师受指示准备2015年遗嘱 六女周薇薇曾指示遗产分10份 母得3其余7子女平分

其士集团创办人周亦卿 2018年与世长辞，2015年遗嘱将名下1.89亿股其士股份全数交予五女周蕙蕙继承。长女周莉莉入禀要求法庭裁定2015年遗嘱无效，应以2009年遗嘱作准。负责为周亦卿准备2015年遗嘱的律师卓昭华表示，她与同为执业律师的六女周薇薇是朋友，曾担任周薇薇的证婚人。她受聘处理周亦卿2015年遗嘱时，起初周薇薇提出其父亲欲立新遗嘱，因为旧遗嘱已过时，一些旧遗嘱提及的公司已不存在，特别有提到以前「受益人包埋啲女婿」。她承认周亦卿的遗嘱以十亿起计，是她职业生涯中做过价值最大的遗嘱。

律师指周薇薇指示遗产分10份 母亲占3子女分7

本案原告为长女周莉莉（Lily），被告为五女周蕙蕙（Violet，艺人吴家乐的妻子）及六女周薇薇（Vi Vi）。周亦卿于2015年10月所订立的最后一份遗嘱逾10页，由其妻子宫川美智子、五女周蕙蕙及六女周薇薇作为遗产执行人及受托人，把周亦卿与日裔妻子宫川美智子共同持有的其士集团逾62.76%股权即1.89亿股份（189,490,248股股份）交由五女周蕙蕙继承，其余遗产分配予周亦卿的妻子及其他五名女儿，幼子周维正毫无得益。

律师卓昭华（Mandy Cheuk Chiu Wah）出庭供称，她当年在李凤翔律师事务所（FOO AND LI）工作，周亦卿指示李凤翔律师事务所协助他准备遗嘱，而六女周薇薇曾在2015年4月发电邮与她联系。该电邮指示财产分为10份，周亦卿妻子宫川美智子可分得3份，其余7份由7名子女平分。卓昭华忆述六女周薇薇当时「主要只喺讲佢爸爸想立份新遗嘱，佢有提过爸爸可能有旧遗嘱」，惟旧遗嘱已过时，一些旧遗嘱提及的公司已不存在，特别有提到以前「受益人包埋啲女婿 」。

称周薇薇曾问有关信托事宜但当时「十划都未有一撇」

卓昭华身为遗嘱认证律师，认同她有责任保证遗嘱能够准确反映死者的真实意愿，为死者死后财产如何处理给予意见。她同意若旧遗嘱条款有需要更新，可以修改旧遗嘱，但也可以建立新遗嘱，并非只有一个方法。根据备忘录，卓昭华在2018年8月20日，于周亦卿妻子宫川美智子及6名子女在场下（三女周惠苓以电话形式出席），读出周亦卿2015年遗嘱，当时所有家庭成员均已确认。

卓昭华供称，2015年「我知Vi Vi（周薇薇）想帮佢爸爸处理啲财产，其中一样嘢有谂过做trust（信托），有谂过explore（探索）一下（其他选择）」，其后周薇薇特别问及有关信托的事。卓昭华指她并非信托专家，但若要成立信托，最基本要想好信托类型、信托财产、受托人、受益人，惟当时周亦卿未给予明确指示予周薇薇，想成立生前信托或死后信托也未知，可谓「十划都未有一撇」。

卓昭华指，如果死者生前已成立信托，「有哂架构、知道点处理」，交由遗产受托人管理，遗嘱内便不用提及信托。卓昭华忆述当年讨论遗嘱事宜，均以电话及电邮形式联络周薇薇，2015年遗嘱起初提及七子周维正（Oscar）是其中一个受益人，但她不清楚其后两父子有没有不快事情发生。

案件编号：HCAP22/2019

法庭记者：刘晓曦