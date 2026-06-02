涉3度向男学生传送自拍裸照 巴籍男教师被控3项猥亵行为罪
更新时间：12:51 2026-06-02 HKT
发布时间：12:51 2026-06-02 HKT
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27岁巴基斯坦籍男教师涉于去年12月至今年1月先后3次向中一男学生传送自拍裸照，因而被控3项向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为罪。案件今于东区裁判法院提堂，涉案男教师暂毋须答辩，以待辩方索取文件及提供法律意见。案件押后至7月28日再讯，被告获准以1000元保释，期间不得接触控方证人及不准离港。
被告简历轩KHAN Mohammed Naheem，被控于2025年12月某日、2026年1月14日及1月18日向一名年龄在16岁以下的男童X作出严重猥亵行为。
案件编号：ESCC1329/2026
法庭记者：王仁昌
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