篮球名帅翁金骅疑粗暴体罚男生 捉左手逼自掴、怒扔外套 议员促交代

社交平台Threads周一流传片段，显示怀疑一名男生在学校篮球场上被教练公开责罚，期间教练手口并用教训该学生，捉着男生的左手多次让其自掴，力度看似颇大。据悉涉事教练为学界篮球名帅翁金骅。

男生被教练捉着男生左手多次让其自掴

短片长约半分钟，发帖者指现场为汉华中学，该校篮球队在学界亦有一定名气。事发时间未明，而短片背景杂音多，难以得悉男生被责罚原因，但画面可见，受罚者当时背着背包，其他成员则已更换球衣。教练将男生手上的外套丢在地上，随后捉起男生左手，强逼其自行拍打脸部几次，并持续言语教训对方。

现场有约20名队员及两名职员旁观，未有插手介入。短片引起网上热议，大批网民质疑教练体罚尺度过火，认为已涉及袭击，应报警处理。

汉华中学不接受采访

《星岛头条》正向教育局、汉华中学及中国香港篮球总会查询。记者今早前往汉华中学查询，校方表示不接受采访，暂未见警方到校调查。

何敬康相信片中人是翁金骅

关注体育的立法会议员何敬康在商台节目表示，相信片中人是翁金骅，本身亦认识对方，公务上亦合作过。他认为单从片段所见，确实很难为其解释辩护，即使在其参与体育活动的年代，亦未曾遇过同类事情，教练本人必须就此事解释，校方亦要交代。而无论力度大不大，如此掌掴都是一件颇为侮辱性的行为。他认为不止体育界，整个社会亦有需要厘清「体罚」的界线，认为无论任何人动手，都不是一项友善举动。

退役篮球教练推断影片非近期拍摄

退役篮球教练兼国际裁判杨Sir在同一节目访表示，作为教练及教育工作者，绝对不能接受对学生作出这类肢体惩罚的行为。他指出，在现行的新教育界法规下，这类事件已属于强制举报的范围。不过，杨Sir根据影片中的场地环境以及翁金骅近年已改变很多推断，相信片段并非近期拍摄，已有一段历史。他透露，场地并非是室内场，又指翁金骅已很少「带学界比赛」；他早年刚开始执教时性格确实较为冲动，有时「发泄下打下墙」。

持份者长期「包容变纵容」 助教习惯相关模式

在探讨事件成因时，杨Sir认为这并非单一教练的问题，而是多方持份者长期「包容变纵容」的结果。他形容事件是「冰冻三尺非一日之寒」，指出校方、学生、家长、观众甚至在场裁判都负有一定责任。他直言，部分学校为了追求比赛成绩，可能会不择手段，甚至对教练的过火行为采取包容态度；而片段中未有制止事件的助教，杨Sir估计他们多为翁金骅昔日的学生，可能早已习惯这种执教模式，或因畏惧教练的权威而不敢发声。

欣赏翁金骅在青少年篮球培训上付出

尽管对掌掴行为予以强烈谴责，杨Sir在访问中亦肯定了翁金骅的执教能力。他表示十分欣赏对方在青少年篮球培训上的付出，指翁Sir能将原本资质平平的十三、四岁学童培养得十分成熟。杨Sir推测，正是因为球员在成长过程中对翁Sir产生了深厚的尊重与信任，导致即使面对教练做出不当行为，小朋友们亦选择默默承受。

翁金骅曾夺得亚洲赛「三分神射手」奖

前香港男子篮球代表队成员翁金骅，曾于1990至2006年之间代表港队上阵超过250场。他曾夺得亚洲赛「三分神射手」奖，并获得「亚洲三分王」外号。翁金骅在2006年退出代表队后，转型担任电视篮球评述员以及学界篮球队教练。