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每日杂志｜AI科技帮手把关 严防地盘非法吸烟 承建商忧法律责任问题 科创公司接获查询增30%

社会
更新时间：08:00 2026-06-02 HKT
发布时间：08:00 2026-06-02 HKT

政府修订法例，下月中起将建筑地盘及大厦维修地盘列为禁烟区，以消除地盘火警隐患。建筑业界认同措施，惟担忧日后若工人私藏香烟进入地盘吸食，恐引发承建商法律责任问题，建议业界增加使用智能科技协助把关。禁烟令下，有研发人工智能影像系统的科创公司，以及开发智能机械人的公司均指，近日接获建筑业界有关用于侦测工人违规吸烟的查询，录得20%至30%增长。本港踏入台风季节，建筑业亦呼吁增加采用智能监测系统，确保棚架安全及预防水浸，应对风灾威胁。 

下月中起，劳工处职业安全主任可向违法于地盘吸烟人士，定额罚款3000元。
下月中起，劳工处职业安全主任可向违法于地盘吸烟人士，定额罚款3000元。

去年宏福苑火灾后，各界关注地盘吸烟情况。上月底，政府以「先订立，后审议」形式修订两项法例，订明所有建筑地盘及大厦维修工程地盘均禁止吸烟，劳工处职业安全主任可向违法者定额罚款3000元，下月17日起生效。

另外，政府亦以「先审议，后订立」形式，要求承建商及分判商确保建筑地盘内无人吸烟，或携带香烟进入，违者最高可罚款40万元，预计本月中由劳工及福利局动议，经立法会批准后生效。在落实地盘全面禁烟上，据知当局拟采用配备红外线热感应镜头的无人机，协助执法及巡查。

私人工程仅20%地盘用「4S」系统

对建筑地盘落实全面禁烟，有建筑业人士指，部分地盘已全面禁烟，并于地盘出入口设存放香烟的「收烟柜」，工人须存放香烟和打火机后方可进入，同时在地盘内张贴禁烟通告，如「违规者每枝香烟罚款1万元」，更有地盘铁腕解雇违规工人，认为半年下来，工人已提高安全意识。

现时已有地盘实施全面禁烟，并于出入口设储物柜，要求工人进场前存放香烟及打火机。
现时已有地盘实施全面禁烟，并于出入口设储物柜，要求工人进场前存放香烟及打火机。

不过，香港执业安全师学会会长李光升则担心，日后地盘内不再设指定吸烟区恐弊多于利。他举例，若工人于30楼工作，须先步下5至10层楼乘搭临时升降机到地面，再步出地盘外才可吸烟，来回需花5至10分钟。他指，若吸烟要如此大费周章，恐怕个别工人抱侥幸心态，私藏香烟进入地盘及藏匿隐蔽处吸烟，风险更大。

对当局未来拟采用无人机巡查及执法，立法会议员林振升认同具阻吓性，惟关注人手配合情况。他亦称，有建筑业界反映，吸烟属工人个人行为，承建商及分判商没有执法权、不能搜身，惟立法后若因工人于地盘吸烟或于地盘发现烟头，须承担法律责任，认为值得商榷。

针对地盘全面禁烟，当局拟使用无人机协助巡查及执法。
针对地盘全面禁烟，当局拟使用无人机协助巡查及执法。

近年本港积极推动智慧地盘，建造业总工会理事长周思杰指，科技的确有助管理地盘。他称，现时超过90%公营工程地盘已采用俗称「4S」系统的「安全智慧工地系统」，采用数码实时监控平台、智能安全帽及监测系统等工具。不过他指，在私人建筑工程上，目前仅约20%地盘采用「4S」系统，长远仍需加强安全教育，提升工人的自律性。

智能机械人同时监测火警工伤隐患

距离地盘实施全面禁烟仅余1个半月，有研发人工智能（AI）影像分析系统的科创公司，近日接获建筑业界就侦测地盘违规吸烟行为的查询增加近30%。该公司经理文仕锋指，现时地盘主要采用该系统，透过「行为分析」侦测工人有否按规定穿戴安全帽及反光衣。他指，该系统亦可用于侦测吸烟行为，如分析手部举动及烟雾轨迹，评估是否有人吸烟，锁定涉嫌违规的工人。

有科创公司研发以人工智能影像分析吸烟行为，近日建筑业界对该系统的查询录得30%增长。
有科创公司研发以人工智能影像分析吸烟行为，近日建筑业界对该系统的查询录得30%增长。

他补充，该系统可连接地盘本身的数码管理平台，在获得授权下透过人面辨识技术，即时找出涉嫌违规的工人，并弹出相关画面并发出警示。地盘管理方可从涉嫌工人的档案中，找到其所属公司，即时联络相关判头跟进。他称，现时系统准确度甚高，可侦测到吸食一般香烟及电子烟的动作。

开发智能机械人的科创公司行政总裁王嘉敏亦指，现时已有地盘采用配备AI摄影机的智能机械人，用于巡查地盘，以监测火警隐患或工人跌倒受伤的情况。她指，相关系统亦具有行为分析及实时运算力，若发现可疑情况便会即时发出警号提示。

她指，建筑地盘面积广阔，以人力巡查十分费时；相反，能于崎岖路面行走的智能机械人有如流动侦测仪器，可在地盘各处巡视，特别能够针对隐蔽位置。她续指，过去1星期，其公司接获建筑业界监测工人吸烟行为的查询，录得达20%增长。

另有五金店负责人指，自去年底起，陆续有地盘查询于出入口设置小型储物柜，专供工人进入工地前存放香烟及打火机。他称，每月均有接获工程的查询及安装工程，预期当地盘禁烟令迫近，相关查询会进一步增加。

制订守则成立巡逻队加强警示

承建商授权签署人协会主席李启元亦指，业界正就地盘禁烟做准备，如制订「地盘禁烟守则」。他建议，承建商可成立「禁烟巡逻队」，突击巡查楼梯隐蔽处、地库、厕所及未完工房间的吸烟「黑点」。他亦指，承建商可于「安全入职培训」加入「地盘全面禁烟」的讯息，并于地盘当眼处张贴相关通告，当工人完成培训亦须签署《地盘禁烟承诺书》。

另一方面，他建议地盘推动禁烟，设「戒烟推广大使」，鼓励工人减少吸烟或戒烟，并向成功戒烟的工人作出奖励。

承建商授权签署人协会主席李启元建议可奖励戒烟的工人。
承建商授权签署人协会主席李启元建议可奖励戒烟的工人。

禁烟措施亦涵盖大厦维修工程地盘，周思杰指出，大厦维修工程包括外墙维修，以及室内走廊、梯间、更换消防或电线或机电设施工程，施工期间大厦仍有住客居住及有访客出入，预期要办识违规工人将具一定难度。

他敦促建筑公司在大厦工地增设摄录镜头，并增派管工及安全主任巡查，严格执行禁止携带香烟进入工地。至于大厦物管人员亦可协助登记进出工人的资料，并要求穿戴合适工种的安全帽及工衣，作为辨认违规者的证据。

高空工作意外频生 智慧系统监测救生绳安全

智慧工地是大势所趋，工程界关注高空工作意外频生，部分与工人未扣稳独立救生绳有关，业界正研发监测系统以即时提示工人。

独立救生绳是高空工作中，防止工人从外墙棚架等高处堕下的关键装备。有地盘判头指，个别工人可能于解开独立安全绳转换位置时堕楼，亦有工人误把独立救生绳扣于不稳固的装置而触发意外，酿成人命伤亡。

承建商授权签署人协会主席李启元关注情况，指业界正研发专门用于监测独立救生绳的智慧系统，当发现救生绳未有扣稳，并于指定时间内未有重新扣回，便会即时向俗称「4S」的「安全智慧工地系统」通报，而工人佩戴的智能手表亦会收到警示，提醒工人扣稳。

为加强提示效果，他称正研究是否可在独立救生绳设灯号。他举例，若工人未有扣稳独立救生绳，装置便会亮出红灯；相反，若救生绳已扣好便亮出绿灯，方便工人自行检视，亦便于身旁工友发现危险情况可即时通知。

台风全天候监控 竹棚移位发警报

极端天气渐成常态，天文台预测今年有4至7个台风袭港，近年建筑业界已采用科技，应对暴风雨下外墙竹棚的安全情况。

外墙竹棚遭暴风吹至摇摇欲坠，是台风袭港的常见画面。承建商授权签署人协会主席李启元指，现时业界有采用「智能棚架监测系统」，装置分别安装于俗称「拉掹」的「连墙器」及棚架上，全天候监测棚架；若发现棚架出现异常倾斜或移位，系统便会发出警报，提示地盘人员及时检查维修。

有工人指，经历风吹雨打后，棚架的安全成疑，过去须冒险爬出棚架检查。近年有地盘采用「智能棚架监测系统」，检查前可先因应棚架情况作出部署，提升安全度。

近年常有突发性暴雨，科创公司经理文仕锋亦指，旗下水浸警报系统配合摄录监控镜头，可实时监测地盘内的水位；若发现水浸、排水异常，系统便会发出警示，提示地盘管理层应对，如决定封锁区域、停工，或疏散工人等。

记者：关英杰

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