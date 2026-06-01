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中大办研讨会探讨私人医保推动全民健康覆盖 促及早行动防风险池结构恶化

社会
更新时间：17:24 2026-06-01 HKT
发布时间：17:24 2026-06-01 HKT

社会人口老化持续加剧，公营医疗服务成本不断上升，政府正推进医疗融资改革，包括鼓励市民购买自愿医保等。香港中文大学医学院赛马会公共衞生及基层医疗学院医疗体系及政策研究所（CHSPR）今日（6月1日）联同亚太地区医疗系统强化网络（ANHSS）合办研讨会，探讨如何透过私人医疗保险推动「全民健康覆盖」（UHC）。活动有逾180位来自亚太地区的监管机构代表、学者及业界领袖参与，就私人医疗保险在不同医疗融资体系中的角色进行交流。

私人医保助实现「全民健康覆盖」

中大医学院赛马会公共衞生及基层医疗学院医疗体系及政策研究所所长杨永强指出，在公共医疗体系财政压力日增的情况下，有必要重新审视私人融资机制，尤其要让私人医疗保险配合医疗体系目标。他又提到，按平均人口计算，低收入人士受慢性疾病困扰的比例明显较高，而这类人士正是需要社会支援的群组。透过私人医疗保险可提高公平获取医疗服务的机会，有助实现「全民健康覆盖」。对此，完善的制度设计、有效的监管安排及跨界别协作均至关重要。

保险业监管局行政总监张云正表示，疫情后市民对医疗保险的取态有所转变，相关申领保费金额亦上升。个中原因除了有新医疗技术及治疗手段推出外，更涉及过度诊断及个人选择性治疗，最终导致整体风险池结构性恶化。由于本港人均寿命越来越长，长者对医疗的需求亦会上升，若社会现时不采取行动，未来风险池成本会上升，导致健康人士被「赶走」。不过他亦指，政府近年已调整公营医疗收费，并推动私营医疗机构提高收费透明度，鼓励医疗机构设「套餐价」等，加上市民现时可选择到大湾区求医，相信未来有望逐步解决相关问题。

立法会医疗衞生界议员林哲玄举例，目前本港家庭医生诊症一般每次收费400元，包3至5日药，价格相宜，相信较保费更低；咨询专科医生则可能需1,000至1,500元，对中产人士而言亦算可负担。真正需要额外医疗融资的项目，主要是较复杂的治疗，例如癌症、大型手术、放射治疗等，故医疗保险，尤其是公司提供的保险，不一定需要覆盖门诊服务。就算可覆盖门诊，亦不应只限于公司指定的医生，而应由雇员拣选其家庭医生，否则可能与基层医疗服务理念冲突。

记者：伍万庭

摄影：叶伟豪

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