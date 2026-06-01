上市公司投资海外项目贪污案 副总经理父亲同涉参与贪污勾当遭廉署起诉

廉政公署早前起诉一名时任上市公司副总经理及其母亲，在该上市公司投资海外地产发展项目时涉嫌贪污以优待一名澳洲商人。廉署经进一步调查及按律政司法律意见，再落案起诉时任副总经理的父亲，控告他涉嫌参与有关贪污勾当，涉及贿款总值约2,500万澳元。

案件6.3东区裁判法院提讯

吴祖皇，77岁，上星期四( 28日 )被控两项串谋使代理人接受利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(1)(b)条及《刑事罪行条例》第159A条。他获廉署准予保释，案件星期三(6月3日)在东区裁判法院提讯。

吴为，46岁，吴祖皇儿子及首创置业股份有限公司(首创置业，现已退市)时任副总经理；和韩尚敏，75岁，吴祖皇妻子，早前被廉署控以一项串谋使代理人接受利益罪名。案件星期三在东区裁判法院再提讯。

首创置业于2003年6月至2021年9月期间在香港交易及结算所有限公司上市。案发时，吴祖皇的儿子吴为是首创置业的副总经理，他同时担任首创置业澳洲分公司的总经理。

吴祖皇被控两项罪名，指他涉嫌于2014年6月至2021年11月期间，与吴为及韩尚敏一同串谋从一名澳洲商人接受2,200万澳元贿款及一项投资机会合约获利约300万澳元，致使吴为在首创置业的业务上优待该澳洲商人及与其有联系的公司。

廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，发现自2014年起，首创置业按照吴为的建议，先后投资澳洲多个地产发展项目，总值约8.2亿澳元，当中大部分项目由该名澳洲商人有联系的公司开发。