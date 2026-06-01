南海有风初长成？天文台料最快周三有发展 发出热带气旋警告机会视乎两大因素（附AI路径预测）

天文台今日（6月1日）更新九天天气预报时，大幅调高了周五的气温预测，最高气温可达35度，属「极端酷热」水平，解释是因受本周后期于南海中部发展的低压区下沉气流影响。

天文台料低压系统逐渐发展

天文台同日下午在《天气随笔》进一步解释，该低压区会在南海中部发展，并在本周后期横过南海东北部，移向台湾一带。而该低压系统的环流较为细小，是否需要发出热带气旋警告信号要视乎该低压系统的发展速度，以及其与珠江口一带的距离。

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天气︱低压区生成本港「食下沉」 天文台大幅调高气温预测 周五再现极端酷热 新界多区达35、36度

日本模式料周三增强为热带气旋 靠近广东东部沿岸

天文台表示，随着5月结束，大气环流转变的迹象渐趋明显，南海及华南沿岸的天气形势将会逐步受到西南季候风主导，天气渐转不稳定。

天文台分析，从今日早上卫星云图可见，一道广阔低压槽（季风槽）正影响南海南部至越南一带，该区对流活动相当活跃。随着西南气流将温暖的水汽带入南海，若配合有利的大气条件，例如较弱的垂直风切变及良好的高空辐散，将有助季风槽内的低压区进一步发展。

目前各大电脑模式对于低压区会否发展为热带气旋，以及其后的强度变化与移动路径，仍存在颇大分歧。部分电脑模式（如日本电脑模式）预测低压区会在本周三（6月3日）于南海中部增强为热带气旋，随后靠近广东东部沿岸。

但亦有模式（如英国电脑模式）预测该低压系统在南海中部时会维持较弱强度，并与广东沿岸保持较远距离，于本周后期移向南海东北部至台湾一带才稍为增强。

今年风季最快6月开始

天文台指，综合各大电脑预报模式，现时预测该低压区会在南海中部发展，并在本周后期横过南海东北部，移向台湾一带。而该低压系统的环流较为细小，是否需要发出热带气旋警告信号，则要视乎该低压系统的发展速度，以及其与珠江口一带的距离。

天文台提醒，预料未来一两日广东地区风势微弱，天气酷热。而受该低压区相关的下沉气流影响，周五本港日间气温达极端酷热水平，市民应做足防暑措施，多补充水分，亦要留意身体状况，慎防因高温而引起不适。而高温触发的骤雨及雷暴，亦有机会在星期五稍后影响沿岸地区。

天文台早前提到，受气候变化及较强「厄尔尼诺」现象影响，预计本港今年及明年气温都会较正常热，而今年进入本港500公里范围内的热带气旋数目约为4至7个，热带气旋发展为超强台风的机会亦会增加。天文台提到，受「厄尔尼诺」现象影响的年份，风季一般会「迟开始、早结束」，预计今年风季会于6月或之后开始，10月或之前结束。