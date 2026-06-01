Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南海有风初长成？天文台料最快周三有发展 发出热带气旋警告机会视乎两大因素（附AI路径预测）

社会
更新时间：16:53 2026-06-01 HKT
发布时间：16:53 2026-06-01 HKT

天文台今日（6月1日）更新九天天气预报时，大幅调高了周五的气温预测，最高气温可达35度，属「极端酷热」水平，解释是因受本周后期于南海中部发展的低压区下沉气流影响。

天文台料低压系统逐渐发展

天文台同日下午在《天气随笔》进一步解释，该低压区会在南海中部发展，并在本周后期横过南海东北部，移向台湾一带。而该低压系统的环流较为细小，是否需要发出热带气旋警告信号要视乎该低压系统的发展速度，以及其与珠江口一带的距离。

相关新闻：

天气︱低压区生成本港「食下沉」 天文台大幅调高气温预测 周五再现极端酷热 新界多区达35、36度

日本模式料周三增强为热带气旋 靠近广东东部沿岸

天文台表示，随着5月结束，大气环流转变的迹象渐趋明显，南海及华南沿岸的天气形势将会逐步受到西南季候风主导，天气渐转不稳定。

天文台分析，从今日早上卫星云图可见，一道广阔低压槽（季风槽）正影响南海南部至越南一带，该区对流活动相当活跃。随着西南气流将温暖的水汽带入南海，若配合有利的大气条件，例如较弱的垂直风切变及良好的高空辐散，将有助季风槽内的低压区进一步发展。

目前各大电脑模式对于低压区会否发展为热带气旋，以及其后的强度变化与移动路径，仍存在颇大分歧。部分电脑模式（如日本电脑模式）预测低压区会在本周三（6月3日）于南海中部增强为热带气旋，随后靠近广东东部沿岸。

但亦有模式（如英国电脑模式）预测该低压系统在南海中部时会维持较弱强度，并与广东沿岸保持较远距离，于本周后期移向南海东北部至台湾一带才稍为增强。

今年风季最快6月开始

天文台指，综合各大电脑预报模式，现时预测该低压区会在南海中部发展，并在本周后期横过南海东北部，移向台湾一带。而该低压系统的环流较为细小，是否需要发出热带气旋警告信号，则要视乎该低压系统的发展速度，以及其与珠江口一带的距离。

天文台提醒，预料未来一两日广东地区风势微弱，天气酷热。而受该低压区相关的下沉气流影响，周五本港日间气温达极端酷热水平，市民应做足防暑措施，多补充水分，亦要留意身体状况，慎防因高温而引起不适。而高温触发的骤雨及雷暴，亦有机会在星期五稍后影响沿岸地区。

天文台早前提到，受气候变化及较强「厄尔尼诺」现象影响，预计本港今年及明年气温都会较正常热，而今年进入本港500公里范围内的热带气旋数目约为4至7个，热带气旋发展为超强台风的机会亦会增加。天文台提到，受「厄尔尼诺」现象影响的年份，风季一般会「迟开始、早结束」，预计今年风季会于6月或之后开始，10月或之前结束。

最Hit
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
8小时前
「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法
「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法
社会
6小时前
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
23小时前
世界杯2026，25场免费直播时间表一文睇清。
世界杯2026｜Viu TV 25场免费直播一文睇清 日本队「靓时间」开波有得睇 （附时间表）
足球世界
26分钟前
刘德华老婆朱丽蒨罕现身平民超市  60岁真实皮肤状态零滤镜曝光  专注做一事贤良淑德
刘德华老婆朱丽蒨罕现身平民超市  60岁真实皮肤状态零滤镜曝光  专注做一事贤良淑德
影视圈
8小时前
快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼
快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼
饮食
5小时前
华裔学者李竞存 任科大医学院创院院长
华裔学者李竞存 任科大医学院创院院长
教育新闻
6小时前
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
社会
13小时前
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
医生教室
4小时前
出街食饭根本系交智商税？$35腿蛋治物价离地 大排档人均$300平民恩物变天价 神人抛「1客观数据」全场秒静｜Juicy叮
出街食饭根本系交智商税？$35腿蛋治物价离地 大排档人均$300平民恩物变天价 神人抛「1客观数据」全场秒静｜Juicy叮
时事热话
3小时前