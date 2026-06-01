港车北上︱议员促改善假日塞车问题 李耀培倡允经深圳湾及莲塘过关 研计划扩至福建、广西等

广东省政府日前宣布延长「港车北上」政策有效期5年，至2031年6月1日。中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培及立法会交通事务委员会主席陈恒镔今早（1日）分别在电台节目表示欢迎安排，但均促请内地当局改善珠海口岸在长假期及周末出现的塞车问题，陈恒镔又指过关柜台不足，促请投入资源改善。

李耀培倡开放深圳湾、莲塘过境关口分散车流

随着政策延长五年，李耀培预计未来数年，全港一半私家车都参与「港车北上」，希望三地政府做好规划，建议研究「人车共检」、在车上检查加快流转，并倡开放多一两个过境广东省的关口，例如深圳湾、莲塘/香园围等，以分散车流。

建议计划扩展至福建/广西/湖南等邻近省份

他又希望可以将「香港出行易」应用程式与珠海「大桥口岸实时通关」服务挂勾，令车主更快更易掌握港珠澳大桥的车流，以决定是否提早或延后过关。他亦希望「港车北上」可以扩展至更多广东省邻近省份，例如福建、广西及湖南等，让车主可以有更多体验。

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陈恒镔倡免预约扩至非繁忙平日或夜间

陈恒镔亦在同一节目表示，现时「港车北上」主要面对珠海口岸每逢假日旺季塞车问题，主因在于检测流程上，人与车分开办理通关手续，两者无法同步完成，导致出现车等人或人等车的情况。他说早前虽然曾联同人大代表与珠海有关部门商讨改善措施，希望珠海当局能够进一步投入资源，进行调整改善工作。

现时运输署允许港车，逢星期二、三，免预约北上。陈恒镔建议，将措施扩展至非繁忙的平日或夜间时段。至于有声音建议，将港车出行范围扩大至广西、福建及湖南等广东周边省份，他指需要各地交通部门协调，又指现时港车北上保险只覆盖广东省，日后或需扩大保险范围。