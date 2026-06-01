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杏花邨16岁少年吸食太空油猝死 18岁友人认吸毒罪判处15个月感化令

社会
更新时间：10:34 2026-06-01 HKT
发布时间：10:34 2026-06-01 HKT

16岁少年去年7月倒卧杏花邨住所，送院抢救后不治。其18岁友人当晚曾前往死者住所，并与死者一起吸食俗称「太空油」的依托咪酯。友人早前承认吸食危险药物罪，裁判官高伟雄今早在东区裁判法院判刑时指，接纳感化及验尿报告内容正面，相信被告已受深刻教训，判处被告15个月感化令。

18岁被告梁卓铭，被控于2025年7月24日在香港吸食危险药物、即依托咪酯。

案情指，死者母亲当日发现死者在杏花邨住所内昏迷不醒，送院抢救后，当晚证实死亡。警方翌日拘捕被告，在警诫录影会面中，被告称案发前3年与死者因踢足球而认识，当日凌晨他在死者邀请下，前往其住所内吸食依托咪酯，他当时给了死者500元，而死者则支付给一名身份不详、运送依托咪酯给他们的司机，两人其后一起吸食依托咪酯，而装载依托咪酯的烟弹事后已被他扔弃。

案件编号：ESCC1918/2025
法庭记者：黄巧儿

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