医管局引入「智慧药库系统」 以机械人辅助运送药物 药剂师有更多时间解答病人问题

社会对医疗服务需求不断上升，不少医院、诊所陆续引入科技减轻工作量。医院管理局北区家庭医学综合中心的药剂部就引入「智慧药库系统」，以机械人辅助运送药物，减少药剂师处理药物进出仓库的繁琐程序，以便前线药剂师可投放更多时间于解答病人问题等工作。另外，医管局又透露，未来新医院将引入更多智慧系统，同时会将不同系统整合及自动化，而今年年底亦将引入「自动取药机」，将止痛药等需要时服食的药物变为「自助取货」。

医管局总药剂师崔俊明表示，公立医院中，较为繁忙的专科门诊，最繁忙一日可有逾2,000至2,500名病人，加上慢性病患增加，每张处方的药物数量由以往平均3.5种，亦上升至现时的4.5种，令药剂部工作量持续上升。不过，药剂师的工作中，更重要是协助病人解决服用药物上的困难，例如如何应付药物的副作用、解答病人对药物相冲的疑虑等等，以提高病人服药依从性。透过引入智慧系统，除了可缩短病人轮候时间，亦有助药剂师减省平日繁琐工作，将时间用于真正面对病人的服务上。

医院管理局北区家庭医学综合中心的药剂部就引入「智慧药库系统」，以机械人辅助运送药物，减少药剂师处理药物进出仓库的繁琐程序。

透过引入智慧系统，除了可缩短病人轮候时间，亦有助药剂师减省平日繁琐工作，将时间用于真正面对病人的服务上。

目前中心药剂部的智慧药库系统共设有6部机械人、3个工作站，以便同时处理不同药单。

位于上水的医管局北区家庭医学综合中心大楼于2024年12月启用，取代同区的石湖墟赛马会普通科门诊。北区医院药剂部部门经理梁彦文指出，新大楼的服务范畴及服务量较以往增加，且药物仓库面积是石湖墟旧址的3倍，故亦借此引入「智慧药库系统」，成为医管局首引入有关系统的药剂部。

梁彦文解释，每日药剂部都要处理不少药物进出仓库的物流工序，而以往不论是药物入库或出库，均需以人手寻找及搬运。而透过「智慧药库系统」，药剂师可于电脑中输入所需药物，便可操控机械人将整个药架抬起，再送至指定工作站位置，供药剂师取货或将药物入库，以「机等人」模式取代「人找货」。同时，系统亦会根据有效期将货物「先进先出」，药物送抵工作站后，人员亦需扫瞄条码作双重确认。

目前中心药剂部的智慧药库系统共设有6部机械人、3个工作站，以便同时处理不同药单。梁透露，其实不少大型物流公司的库存管理亦应用到同一款系统，而该款机械人来自南京一间公司，承重可达1,200磅。当局引入之前亦已进行测试，确认系统的安全及准确性。

谈到会否将系统推广至其他医院，梁就坦言，有关系统对于药库硬件有一定要求，例如地板不可反光、需要贴上二维码等等，故较难引入到正在运作的药剂部。崔俊明就补充，局方会优先考虑于新建成或正进行重建的药剂部引入有关系统。此外，崔又透露，未来新落成的医院会引入更多智慧系统，并将不同系统整合及自动化，让前线医护将更多时间投放到病人身上，并提高服务安全性。他又说，今年年底医管局将引入「自动取药机」，类似物流速递公司的「自助取货」，「（取）药都可以自助」，主要是「需要时服食」的药物，例如止痛药等，「好似你去啲汽水机咁畀你攞」。

记者：伍万庭