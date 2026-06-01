结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果

本港零售及餐饮业结业潮持续，如今这股寒风更吹至酒店业。位于油麻地弥敦道的精品酒店「Casa Hotel」昨日（5月31日）贴出通告，宣布于当晚正式结束营业，令这座服务旅客多年的地标性酒店正式落幕。

门外张贴通告 5月31日起正式关门

有市民在社交平台分享照片，指Casa Hotel已在门外张贴结业告示。通告内容指出：「致各位亲爱的顾客：感谢您多年对CASA的支持。本酒店于今天（2026年5月31日）起正式结束营业。再次衷心感谢大家多年的陪伴，祝愿各位未来事事顺利。CASA谨启 2026年5月31日」通告内虽然留有查询电话，但并未有透露具体的结业原因。不少网民对此表示惋惜，亦有人对现时的市道表示忧虑。

有市民在社交平台分享照片，指Casa Hotel已在门外张贴结业告示。fb@全港店舖执笠结业消息关注组

位于弥敦道487至489号的Casa Hotel，全幢物业近年曾多次在市场上放售。fb@全港店舖执笠结业消息关注组

去年全幢叫价4.5亿放售 4年间估值缩水逾四成

资料显示，位于弥敦道487至489号的Casa Hotel，全幢物业近年曾多次在市场上放售。最近一次为去年9月，世邦魏理仕受业主委托以现状放售物业，当时市场估值约4.5亿港元，折合呎价约12,088元。

值得留意的是，该物业在2021年亦曾放盘，当时的叫价高达约8亿元，期间更盛传有财团出价达6.5亿元积极洽购，惟交易最终告吹。对比2021年的高位，物业去年的估值在短短数年间已大幅缩水近44%。

商住旧楼变身精品酒店

Casa Hotel全幢物业总楼面面积约37,228平方呎，楼高14层，属于楼龄逾40年的商住旧楼，前身为油麻地「成兴楼」。大厦地下设有3个商舖，1楼及2楼分别为旅馆设施和咖啡厅，3楼至14楼则为客房，合共提供162间房间。现任业主为本地投资者，于2007年斥资1.59亿元购入全幢大厦，随后大刀阔斧改建为现时的Casa Hotel。