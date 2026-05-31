金领冠珍护铂金3奶粉疑含蜡样芽孢杆菌毒素 食安中心下令停售回收

食环署食安中心今日（31日）表示，透过恒常食物监测计划抽取婴幼儿配方奶粉样本进行化验，结果显示在一个零售点抽取的样本可能含有蜡样芽孢杆菌的耐热毒素（Cereulide）。为审慎起见并作为预防措施，食安中心已指示有关零售商和进口商，将受影响批次的产品即时停售及下架，零售商和进口商亦已展开预防性回收。

食安中心初步调查发现，上述进口商曾进口220箱共1,320罐受影响批次产品。食安中心正与有关零售商及进口商联合跟进，并已封存当中约488罐怀疑受影响批次的产品。根据纪录，现时并未录得相关的食物投诉个案。

该批次幼儿成长配方奶粉的产品资料如下：

产品名称 ：金领冠珍护铂金阶段3奶粉

品牌 ：金领冠珍护铂金

原产地 ：内蒙古

包装 ：750克

生产日期 ：2025年4月23日

此日期前最佳 ：2027年4月22日

进口商：香港金泽商贸有限公司

进食过量毒素可致呕吐腹泻 市民可联络热线查询

食安中心指出，蜡样芽孢杆菌普遍存在于环境中，如制作或贮存食品的过程受到污染，可引致该菌繁殖。致吐毒素是由部分蜡样芽孢杆菌菌株在食物中产生的耐热毒素。进食含过量蜡样芽孢杆菌或其耐热毒素的食物，可能引致肠胃不适，例如呕吐及腹泻，但在大多数情况下，这些症状通常会在24小时内自行消退。

作为预防措施，食安中心呼吁市民要避免让婴幼儿食用该一批次产品。若发觉婴幼儿食用有关产品后感到不适，应尽快求医。同时，业界亦应立即停止使用或出售受影响批次产品。

市民如欲查询有关产品的回收事宜，可于办公时间内联络零售商：

电话热线 ：2299 3398

电邮 ：[email protected]

WhatsApp：5423 2088

食安中心已就事件通知业界及相关部门，并会继续跟进事件及采取适当行动，亦将会继续加强对配方奶粉的监测。