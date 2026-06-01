专访︱首艘本地绿色加注船料明年投入服务 海事处处长︰可带动海事服务业

港府锐意推动本港液化天然气及绿色甲醇等绿色燃料船舶加油，海事处处长王世发接受《星岛》专访时指，海事处优化布局港口，增加绿色加注入油的锚区，目前市场反应正面，据知已有本地油商投资改装化学船为绿色加注船，估计明年底前将有第一只本地船在香港进行绿色加注。他相信，绿色加注可为香港带来货运、维修、海事法律等服务需求，具有周边经济效益。

绿色加注海域大增四倍

因应国家和国际海事组织致力推动减少碳排放量，港府前年公布《绿色船用燃料加注行动纲领》，推动香港成为高质量绿色船用燃料加注中心，为入境香港的船舶加油，聚焦绿色燃料包括生物柴油、液化天然气及绿色甲醇加注，并研究氢气和绿氨加注的可行性。政府正进行港口重新布局，增加绿色加注锚地，并推出优惠计划，鼓励船舶来港作绿色加注和吸引绿色船舶在港注册。

海事处处长王世发在专访中指，绿色燃料能量密度低，即所需燃料量大，加注船所需空间亦较大，对比传统燃料加注船长60至70米，绿料燃料加注船长度达逾110米，最长可达200米，需要更大的加注锚区面积，所以海事处今年内将完成锚区的重新布局，将绿色加注海域由现时645公顷，大幅增至2,877公顷。

港口间非竞争关系

世界各港口早看中绿色加注机遇，洛杉矶港、长堤港与上海港2022年启动「跨太平洋绿色航运走廊」计划，上海港去年亦与新加坡港就推动绿色航运走廊签订合作备忘录。香港今年内亦将物色至少一个合适港口，发展绿色航运走廊。据悉，现时全球有逾10条配合的绿色走廊，暂未有一条实际运作。

王世发指，运输及物流局负责物色「兄弟港」，合作港口需要「门当户对」，对方港口需有足够绿色设施、绿色效能和货量，以及相容的法律系统。他强调，在推动绿色加注上，港口并非竞争关系，香港可与多于一个港口建立走廊，亦可以加入其他港口已规划的走廊。

港府努力张罗，业界亦反应正面，王世发指，本港目前的绿色加注船来自深圳，未有本地船，据知有本地油商已经投资将旗下化学船，改装成绿色加注船，估计明年底前将有1至2只船投入服务。

访港远洋船两成为加注燃料

王世发又指，推动绿色加注不只为香港带来港口费的收益，同时会带动货运、维修、海事法律、保险等周边服务的需求，码头加注可以一边卸货，一边加注，亦可同时更换船员，「船入来就有生意，船不入来，就甚么都不用讲。」

他续指，香港地理位置优越，处于亚洲中心，是远洋船新加坡往来日韩路线上的「尖端位」，便利船舶停留加注，现时访港的远洋船中，有22%主要目的是燃料加注，因远洋货柜船航程十分紧张，缓冲时间往往只有一个小时，即使香港附近的深圳蛇口或盐田港提供更便宜的燃料，由于距港途程达1至2小时，故香港极具吸引力。

本港亦提早部署未来，王世发指，本港去年第三季展开绿氨和氢气加注的可行性研究，将评估在港进行相关远洋船加注的条件，以丰富本港的绿色燃料，但有关燃料加注的成本现时仍较高，在国际未流行，故不会在短期内提供相关加注，「不会今年完成研究，我们明年就做绿氨和氢（加注）……如果得香港有，欧洲未有，（欧洲船舶）亦不会来港」。他补充，现时已有船只的推进器以氢气推动，需研究特别的安全系统，减低风险，但强调有足够的加注航点是船东的重要考虑。

左起：海事处助理处长罗立强、海事处处长王世发。吴艳玲摄

粮船湾、大鹏湾和龙鼓水道一带规划的多用途碗泊处。图为粮船湾。

30年来最大海域重划「手术」

海事处重新布局港口，王世发形容，今次重新规划是自1990年代兴建赤蜡角机场开启西面水域航道后，本港海域施展最大的「大手术」，相信在可见将来都满足到绿色加注的需要。海事处助理处长罗立强补充，绿色加注锚位数目将现时7个，大幅增至33个，以前年本港日均加油13次计算，锚区充裕。

海事处处长王世发表示，本港上一次大规模重新布局港口，是1990年代时配合赤蜡角机场落成，开启了本港西面水域的航道，自此本港水域只有小改动，今次因应绿色加注发展施加「大手术」，相信满足到可见将来本港在绿色加注上的需要。

海事处助理处长罗立强补充，重划海域后，锚位的数目会由现时7个，大幅增至33个，以前年本港船舶入油总次数为5010次推算，每天平均入油13次，而每次入油需时10至20小时，故锚区空间充裕。

为便利绿色船用燃料加注，海事处重新规划碇泊处，重新规划奇力滩附近、南丫岛和喜灵洲附近的碇泊处，提供额外空间作液化天然气、甲醇及传统燃料加注。

罗立强表示，布局上西部和东部水域都有锚区，分别配合内地蛇口港和盐田港，南部南丫岛南和长洲南的锚区，则欢迎途经南中国海的远洋船前来补给加注，而在粮船湾、大鹏湾和龙鼓水道一带规划的多用途碗泊处，亦提供弹性，可供日后船只作绿色加注，举例未来西贡区发展游艇旅游，粮船湾锚区亦可供该些游艇作绿色加注。

罗续指，除搬迁加注基地，同时亦撤销荃湾危险品碇泊处和长沙湾指定供给燃料区，将传统加注作业搬离接近民居的地方；另外亦因应喜灵洲碇泊处的运作，海事处将交椅洲和分流以南的「北长洲分道航行制」和「分流分道航行制」由推荐航道改为法定航道，提升海上交通安全。

罗又表示，港口重新布局的工作可于今年底前完成，涉及航道测量、改变浮标用途和处理边境锚区等工作，亦要重画海图，搬迁加油船和浮标等。

记者：曾伟龙