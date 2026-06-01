专访︱中东局势推高油价 海事处难评论对绿色加注影响

中东战局下油价波动，被指有利绿色能源应用。海事处处长王世发表示，航运业采用绿色燃料是大势所趋，虽见近月国际燃油供应不稳，难评论对绿色船用燃料加注市场的影响，但期望香港完成港口重新布局后，在世界船用燃料加注港中，位列第七的排名可再提升。

绿色燃料成航运业大势所趋

近月油价攀升、燃油供应紧张，被指有利绿色转型，海事处处长王世发接受《星岛》专访时指，国际燃油供应不稳定，油价上落波动大，但难评论船东会否因此改装船只，转用绿色燃料，因国际局势多变，油价波幅可以很大，「特朗普发一个帖文，油价便大跌。」

海事处处长王世发（右）、海事处助理处长罗立强（左）。吴艳玲摄

双燃料船成过渡关键

王世发解释，船东选择燃料的主要考虑是燃料价格，现时不少船舶已被改装成可使用传统燃油或绿色燃料的双燃料船，方便挑选较便宜的燃料，「甲醇价格仍然贵过燃油，液化天然气就一时时，有时相对于油便宜。」

他指出，绿色加注是大势所趋，无关油价，因国际海事组织目标于2050年前后实现国际航运净零碳排放，去年船舶订单中有逾720艘船只可用新能源，占总数75%，可见绿色转型在油价上升前已经出现，趋势不能逆转。

国家支持确保燃料供应稳定

论及燃料供应，王世发强调，香港获得国家支持，国家是全球最大甲醇燃料的生产地，供应暂不成问题，举例现时传统燃油在多地供应出现紧张，香港在国家确保供应下，不会有能源不稳的情况。

香港目前为世界第七大加注港，王世发表示，去年2月至今年3月已完成18次液化天然气加注和110次生物柴油加注，今年完成两次甲醇加注，香港正积极发展绿色加注，配合施政报告和十五五规划，可提升香港航运中心地位，期望香港的加注量和排名可获提升。

记者：曾伟龙