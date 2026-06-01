香港迪士尼「童乐游」大湾区医院辟关爱空间 藉彼思故事送上鼓励与支持 家长赞叹孩子欢愉放松

在20周年庆典的尾声，香港迪士尼乐园度假区首次将「童乐游」医院项目带入大湾区，于区内最新、最大型的三级甲等儿童专科医院，打造了一处彼思（Pixar）主题的关爱空间，为住院病童编织欢乐。香港迪士尼行政总裁施保添表示，许多Pixar作品诉说着勇气、幸福、毅力与力量的故事，盼能在孩子与家庭面对艰难之际，以「迪士尼魔法」送上鼓励与支持。有家长赞叹，这片新天地让小朋友由衷开心、放松。

香港迪士尼与华特迪士尼有限公司携手，在中国宋庆龄基金会及深圳市关爱行动公益基金会的支持下，将屡获殊荣的公益项目「童乐游」扩展至深圳市儿童医院龙华院区。此次合作延续了迪士尼中国支持内地儿童医疗服务的传统，也是香港迪士尼20周年庆中，以250万港元捐赠关怀病童的重要一环。

面积逾千呎 如童话角落

新设立的「迪士尼．VCare关爱空间」启动礼于上周五举行，多位住院病童到场参与。香港迪士尼的「气球哥哥」即席制作三眼仔气球手环，又带领问答游戏，现场笑声洋溢。胡迪与巴斯光年惊喜现身，为小朋友们加油打气；米奇更走进各间病房，探望正接受治疗的孩子，送上祝福与鼓励。

关爱空间位于医院12楼一角，面积逾千呎，设计充分参考医护人员的建议，兼顾配色、空间运用与病童活动需求。这里可举办生日派对、手工及创意工作坊等各类活动，并设有专职社工常驻。推开房门，迎面是一台正播放动画的大电视，上方饰有《反斗奇兵》主题的玩具；旁侧延伸出的装饰墙则嵌有十几块关于迪士尼公主和漫威主题的圆形饰板。房间左侧，红色米奇图案点缀墙面，三层长书架上整齐摆放着迪士尼主题玩具、漫画、绘画教学书，还有认字卡、画具及其他童书。四周彩色壁纸尽是Pixar角色──《怪兽公司》的毛毛与大眼仔、《玩转脑朋友》的乐乐与忧忧，以及其他人气人物，宛如童话角落。

施保添说，Pixar作品拥有广阔的观众基础，许多故事关于勇气、幸福、毅力与力量──一个人或许正经历难关，却在友谊与爱的帮助下迎来美好结局，这或许能让观众对照自身处境，获得启发。他期望在孩子与家庭最需要支持的时候，带来「迪士尼魔法」：「我们深信，故事与想像力具有正面的力量，能为病童带来鼓励与支持。希望透过这个全新的关爱空间，病童在治疗期间能感受到更多欢乐，也让家庭在医院里多一份温暖与依靠。」

让病童感亲切与安定

深圳市儿童医院党委书记罗新乐坦言，来到医院的孩子们总是害怕手术与打针，而这个空间「像幼儿园一样」，让他们感到亲切与安定。他说，医护人员与义工也可在此透过游戏，温柔地告诉孩子，例如做胃肠镜手术前为何要暂时禁食。未来小朋友回到校园，还能跟同学分享这段经历，明白医院并非是只有痛苦的地方。

关爱空间正式开放后，6岁的住院病童晓娴第一个走入房间，惊喜地「哇」了一声。她对书架上的画具爱不释手，笑着将一套画笔搬到小桌板上。她穿着米妮图案的睡衣，戴着抱抱龙头饰，说自己最爱画画，也喜欢米奇、米妮等角色，参加活动很开心，将来更想去香港迪士尼玩。

年纪较小的玥玥则一身草莓熊睡衣，跟着爸爸走进空间。爸爸说，今天是玥玥住院以来最开心的一天。孩子在医院要面对打针种种，难免紧张害怕，这样的娱乐场所能缓解他们对医院的恐惧，帮助很大。