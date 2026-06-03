游日注意︱台风蔷薇横扫东京大阪 多班往返日本航机取消或延误 即睇国泰/快运/大湾区/港航最新安排

台风蔷薇吹袭冲绳后，预计今日（3日）横扫东京、大阪、名古屋等地区，届时陆空交通或会受到影响。国泰航空Cathay Pacific（CX）、香港快运HK Express（UO）、大湾区航空GBA（HB）、香港航空Hong Kong Airlines（HX）等航空公司，多班香港往返东京、大阪、名古屋等航班取消或延迟。

台风蔷薇︱国泰推弹性机票安排

由于强烈热带风暴蔷薇逼近日本，国泰CX现豁免航班重新订位及更改航点的手续费用现豁免航班重新订位及更改航点的手续费用。若乘客选择重新预订，原有与新行程之间的票价及税项差额仍需支付。

往返／途经航班 出票日期 原定旅游日期 更改机票截止日期 旅程完成日期 往返大阪 (KIX)/名古屋 (NGO)/东京 (NRT/HND)的航班 2026年6月2日或之前 2026年6月3日 必须在2026年6月3日或之前更改机票 2026年6月7日

有关重新预订机票的更多资讯：

你的机票必须为国泰航空营运的航班。

你可选择新的出发日期，但必须在2026年6月7日或之前；更新后的旅游日期须视乎航班座位供应情况而定。

此安排不适用于已全额或部分退款的机票。

台风蔷薇︱香港快运取消两班往返东京航班

香港快运HK Express表示，受台风蔷薇影响，2026年6月3日往返香港及东京（成田）的UO848及UO849航班将会取消。UO表示已通知受影响的乘客有关航班变动的资讯，并提供适切的协助，让旅客可及早安排行程更改。

而台风特别机票安排适用于受影响航班，乘客可改期、申请退票或改签其他前往东京（成田 / 羽田）或由当地出发的航班。受影响乘客可按电邮通知或使用以下连结了解航班改期的详情或退票： https://irop.hkexpress.com/zh-hant-hk/irop/login 。

台风蔷薇︱香港航空取消6班往返东京航班

香港航空HK Airlines表示，受台风蔷薇影响，以下航班已改期：

日期 航班编号 航线 起飞时间* 到达时间* 6月3日 HX604 香港至东京 6月3日 09:45 6月3日 15:30 HX605 东京至香港 6月3日 16:30 6月3日 20:35 HX608 香港至东京 6月3日 10:30 6月3日 16:15 HX609 东京至香港 6月3日 17:15 6月3日 21:20 HX634 香港至东京 6月3日 11:15 6月3日 17:00 HX635 东京至香港 6月3日 18:00 6月3日 22:05

*当地时间

台风蔷薇︱大湾区航空延迟或取消往东京航班

大湾区航空GBA（HB）今日预定9时05分起飞的HB320，往东京航班，将延迟至下午3时半起飞。另一班同样飞往东京的HB322，则会取消。至于今日东京返香港的HB321和HB323，则分别延迟及取消。

受台风蔷薇影响，6月3日亦有多班其他航空公司航班取消，包括日航JL736、JL026、JL029，及全日空NH859、NH860。