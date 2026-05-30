Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港车北上︱政策有效期延长5年至2031年6月1日 运输署：逾14万港私家车曾参与计划

社会
更新时间：17:41 2026-05-31 HKT
发布时间：16:38 2026-05-30 HKT

广东省政府官网发出通知，指经省人民政府同意，宣布延长「港车北上」政策有效期5年，至2031年6月1日。省政府办公厅指，执行过程中遇到的问题要向省公安厅反映。

《广东省关于香港机动车经港珠澳大桥珠海公路口岸入出内地的管理办法》于2023年6月1日起实施，有效期3年。

运输署FB图片
运输署FB图片
广东省官网公告
广东省官网公告
广东省政府官网发出通知，指经省人民政府同意，宣布延长「港车北上」政策有效期5年，至2031年6月1日。资料图片
广东省政府官网发出通知，指经省人民政府同意，宣布延长「港车北上」政策有效期5年，至2031年6月1日。资料图片

运输署在社交平台发文，指「港车北上」自2023年中推行至今，广受香港市民欢迎。曾参与计划的香港私家车累计超过14万辆，推动港珠澳大桥的使用量持续攀升。署方会继续密切留意「港车北上」的实施情况，与广东省政府保持沟通，为申请人在续期申请和预约出行等方面提供优化安排和便利 ，进一步善用大桥的承载力以推动便捷的跨境通行，促进粤港澳大湾区融合发展。

数据显示，自「澳车北上」「港车北上」政策落地实施以来，经口岸出入境港澳旅客数量年均增速达34%，2025年已达近1800万人次。边检部门预计，2026年经口岸出入境港澳旅客数量有望突破2000万人次。

 

 

最Hit
01:40
罗便臣道火警｜「㓥场大王」尹柏权昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友礼顿山堕毙
突发
2小时前
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
14:47
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
影视圈
5小时前
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
无人机尖沙咀砌「Marry Me」轰动放闪 求婚天花板 网民急问：个女仔有冇Say Yes？ 答案系......｜Juicy叮
无人机尖沙咀砌「Marry Me」轰动放闪 求婚天花板 网民急问：个女仔有冇Say Yes？ 答案系......｜Juicy叮
时事热话
6小时前
罗便臣道火警｜31岁女子晚上伤重不治 一对男女仍危殆
01:03
罗便臣道火警｜31岁女子晚上伤重不治 一对男女仍危殆
突发
4小时前
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
影视圈
19小时前
张德兰入行60年红馆开骚 获大量政商界及娱圈贵宾支持 左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍
张德兰入行60年红馆开骚 获大量政商界及娱圈贵宾支持 左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍
影视圈
19小时前
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇闻趣事
11小时前
01:00
中环街头分手情侣争执抢车 醉娃涉危驾等6宗罪被捕 男友同涉酒驾
突发
4小时前
港人爱用匙羹食饭？港漂惊讶「我们那边小孩才用勺子」 网民3点解释：符合港人特色
港人爱用匙羹食饭？港漂惊讶「小孩才用勺子」 网民3点解释：符合港人特色
生活百科
6小时前