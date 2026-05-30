港车北上︱政策有效期延长5年至2031年6月1日 运输署：逾14万港私家车曾参与计划

广东省政府官网发出通知，指经省人民政府同意，宣布延长「港车北上」政策有效期5年，至2031年6月1日。省政府办公厅指，执行过程中遇到的问题要向省公安厅反映。

《广东省关于香港机动车经港珠澳大桥珠海公路口岸入出内地的管理办法》于2023年6月1日起实施，有效期3年。

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广东省官网公告

广东省政府官网发出通知，指经省人民政府同意，宣布延长「港车北上」政策有效期5年，至2031年6月1日。资料图片

运输署在社交平台发文，指「港车北上」自2023年中推行至今，广受香港市民欢迎。曾参与计划的香港私家车累计超过14万辆，推动港珠澳大桥的使用量持续攀升。署方会继续密切留意「港车北上」的实施情况，与广东省政府保持沟通，为申请人在续期申请和预约出行等方面提供优化安排和便利 ，进一步善用大桥的承载力以推动便捷的跨境通行，促进粤港澳大湾区融合发展。

数据显示，自「澳车北上」「港车北上」政策落地实施以来，经口岸出入境港澳旅客数量年均增速达34%，2025年已达近1800万人次。边检部门预计，2026年经口岸出入境港澳旅客数量有望突破2000万人次。