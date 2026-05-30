黎家盈成首位港产载荷专家 陈国基：标志香港由国家航天事业支持者转为参与者

本港首位载荷专家黎家盈日前参与神航二十三号载人航天任务，顺利升空，为香港创科及航天发展立下重要里程碑。政务司司长陈国基今日(30日)在电台节目表示，自己和全香港市民一样感到十分兴奋及骄傲，标志着香港正式由国家航天事业的「支持者」转变为「参与者」。

加强中小学航天教育 推动科学普及化

为了让航天热潮得以延续并转化为青少年的学习动力，陈国基透露已指示教育局等相关部门加紧推动科学普及化。未来中小学课程将加入更多有关国家航天成就、星体及行星探索的知识，借此为学生打好科学基础，鼓励他们将来投身科研工作。此外，太空馆的相关影片已即时更新，加入本港女太空人的资料；而今年十月举办的「创新科技嘉年华2026」亦将特设航天专区，让市民加深了解国家航天成就及香港在当中的参与度。

本港学府一直深度参与国家航天任务

陈国基指出，城市大学、中文大学、理工大学及科技大学等一直开办航天相关课程，为香港及国家培育专业人才，以往一直有参与国家的航天服务；在未来的国家航天任务中，本港科研团队将继续贡献力量，例如在预计于2028年进行的「天问三号」火星任务中，中文大学将带头研发激光外差光谱仪器，而香港大学亦会牵头研发火星地脉高光谱成像仪。这些实质成果充分展示了香港科学家的顶尖水平，证明香港绝对有条件在国家航天发展中作出更大的贡献。

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北都定位南金融北创科 结合教育人才与科技

被问到香港正积极规划北部都会区及大学城，会否增加航天方面的元素，陈国基对未来的大学城寄予厚望，强调北部都会区的发展将以「南金融、北创科」为大方向，希望向高科技发展，对接「十五五」规划，贡献国家。他指出，由他亲自主持的教育科技和人才委员会，正是要将这三大范畴环环相扣。有鉴于香港地少人多且缺乏天然资源，人才是未来发展的最重要基石。政府期望透过优质的教育培训人才，让他们在科技领域取得成就，进而带动高科技产业落户香港。

发展高科技应对人口老化 新田科技城创庞大效益

面对人口老化及维持国际竞争力的双重挑战，陈国基认为香港必须跟随国家推动高科技发展的步伐，全力向高科技方向迈进。香港不能单靠金融业，高科技发展已成为必须的发展方向，若能吸引外国企业来港，对香港十分有利。他预计，正在发展的新田科技城将可创造约三十万个就业职位，并带来超过两千多亿元的收入，对香港未来的就业机会及库房收入具有举足轻重的影响。

大学城分阶段落成 寻求海外名校合作建国际枢纽

陈国基指大学城最快平整的洪水桥用地将于今年年底招标，预计2026年年底交地供大学筹划；牛潭尾用地预计于2028年左右推出；而新界北的用地则预计在2030年准备就绪，合共可提供一百至三百公顷的土地。政府鼓励本地大学与海外及内地顶尖学府合作，甚至引入研发部门推动科研成果商品化。他举行指现时港大与剑桥大学合作的双学位课程，香港将进一步巩固其国际教育枢纽的地位，吸引全球优秀人才汇聚本港交流。