中学男教师教室「公主抱」女学生 教育局：2024年知悉事件已跟进

屯门新会商会中学校长李卓兴涉嫌在新加坡爆粗闹女保安，曝光后公开道歉并引咎辞职，事件引发大众对为人师表应有之义的关注。岂料一波未平，一波又起，今日（29 日）网上流传两张相片，慈云山中华基督教会协和书院一名男副校长与女学生举止亲密，包括在教室内「公主抱」、拍照时揽腰等，引起外界关注

教育局回复《星岛头条》查询时表示，于2024年初知悉有关事件后，已即时督促学校严肃跟进，并为相关学生提供适切支援，切实保障学生福祉。就有关个案，教育局已按事件的性质及严重程度采取适当的行动，严正处理有关教师的专业操守事宜。

Threads流传两张相片，其中一张照片是疑似协和书院男副校与该校女学生的合照，二人头贴头，女方更把手搂抱在男子腰上；另一组相片是在教室内拍摄，相信是女学生毕业时与男教师留念合照，配文有写上「最好的班主任（best class teacher ever），又形容对方「睇住我大咁济」。

男教师在教室「公主抱」女学生。Thread

二人头贴头，女学生把手搭在男教师腰间。Thread

教育局：2024年初知悉 已采适当行动

教育局回复查询时指，十分重视教师的专业操守，《教师专业操守指引》清晰说明教师应有的专业操守及行为规范，保障学生福祉。教师在任何情况下均须履行职责，紧守工作岗位，行为亦须符合专业操守，让同学能够在安全有序的校园环境下学习。

局方一直透过严谨而有效的教师注册制度，确保所有获准在学校任教的教师均为适合及适当人选，并防止不适当的人士成为教师。

教育局于2024年初知悉有关事件后，已即时督促学校严肃跟进，并为相关学生提供适切支援，切实保障学生福祉。就有关个案，教育局已按事件的性质及严重程度采取适当的行动，严正处理有关教师的专业操守事宜。

翻查资料，2020年至2024年间共接获129宗教师涉嫌与学生有超越师生关系的交往，或涉嫌与学生有不恰当身体接触的个案。2024年有36宗，其中10人被钉牌。