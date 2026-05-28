屯门中学校长李卓兴爆粗后请辞 首度鞠躬道歉 拭泪：想同同学讲「唔好学我」
更新时间：20:22 2026-05-28 HKT
发布时间：20:22 2026-05-28 HKT
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屯门新会商会中学校长李卓兴新加坡爆粗事件后，今日（28日）向校董会请辞校长一职。李卓兴接受《点新闻》访问时首度就事件致歉，他在片中流泪啜泣，并鞠躬道歉，指自己作为校长应以身作则，无论任何情况都应保持冷静和克制，但称「好可惜我自己做唔到」，承认不妥且道歉。
吁同学「以我为戒」：勿冲口而出
李卓兴指已向校董会递交辞职信，并辞去地区工作，将配合教育局及校董会一切调查及安排，自己也会深刻反思。他又向同学说「唔好学我」，呼吁任何时候都要尽力保持冷静，用理性方式解决问题，「以我为戒，唔好因一时冲动讲出一啲日后会好后悔嘅说话」。
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向全港市民、新加坡各界人士衷心致歉
他又在片尾向全港市民、新加坡各界人士衷心致歉，指亦会在今日辞去一些地区工作，最后再表示「对唔住，真系好对唔住大家」。
屯门新会商会中学校董黄俊硕今日（28日）向《星岛头条》表示，今日校董会收到校长提交的辞职信，校董会会尽快开会讨论是否接纳。民政事务总署表示，已收到李卓兴辞任屯门西北分区委员会委员，及屯门新景关爱队队员的通知。
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