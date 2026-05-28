将军澳堆填区太阳能发电场启用 年产电力足够360户使用 李家超：为碳中和目标注入新动力

「将军澳新界东南堆填区太阳能发电场」正式启用。项目占地约14万平方呎，设置约1,850块太阳能板，每年可生产约120万度电力，足以满足约360户家庭的用电需求，相当于每年减少约53万公斤碳排放，减碳效果等同种植约2万棵树木。

李家超：政府会全力为可持续发展创造条件

太阳能发电场由威立雅、新鸿基地产及中信泰富成立的联营公司「翠谷工程有限公司」负责营运，是全港首个加入「上网电价计划」的堆填区太阳能发电场，属同类项目之冠。项目今日（28日）举行启用仪式，由行政长官李家超透过视像致辞祝贺，并邀得环境及生态局局长谢展寰、环境保护署署长徐浩光、威立雅亚太区行政总裁葛文盛、威立雅香港与澳门行政总裁鲍智雅、新地执行董事郭基泓、新地执行董事冯玉麟，以及中信泰富副总裁郭家骅一同担任主礼嘉宾。

李家超表示，太阳能发电场项目的投资方来自内地、外国与香港的企业，不但为香港可再生能源发展贡献力量，更为本港迈向2050年前实现「碳中和」的目标注入新动力；期待项目启用后，再生能源效益持续显著，为香港探索可再生能源提供更多机遇。他指，政府会全力为可持续发展创造条件，同时推动市场投入资源，企业带来技术，合力把理念变成落地的工程，「这份有为政府与高效市场的结合，正是香港推动能源转型的关键所在。」

郭基泓：项目位于堆填区斜坡可说是因地制宜、地尽其用

环境局局长谢展寰表示，项目不单是公私营机构协同推进香港转型的例子，也是本港迈向「净零发电」和「碳中和」的里程碑。他指，政府积极对接国家「十五五」规划，会继续基于安全、可靠、合理价格和环保表现四个能源政策目标，逐步增加使用零碳能源发电，减低依赖化石燃料。

新地执行董事郭基泓表示，项目位于已修复堆填区斜坡上，可说是因地制宜、地尽其用，同步实现建筑废物处理、沼气收集及利用及太阳能发电。他又说，以目前所在的堆填区为例，已修复部分达80公顷，惟现时仅使用约14万平方呎，不足2%，可见仍有充足空间安装更多太阳能板，「可借鉴此先导项目的成功经验，更有效善用堆填区的其余土地资源。只要政府进一步提供更多鼓励措施，业界定必积极响应，携手推动相关发展。」

威立雅亚太区行政总裁葛文盛表示，项目彰显只要秉持创新精神、各界齐心协力，便能将被忽视的基建设施，化为极具价值的资产。为推动低碳意识，启用礼结束后，来自两间小学的学生亦获安排参加太阳能发电场导赏团及讲座。

记者：萧博禧

摄影：汪旭峰