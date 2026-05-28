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网媒Channel C老板涉拖欠薪金16.1万元遭票控 8月再讯待商讨不提证供起诉

社会
更新时间：16:22 2026-05-28 HKT
发布时间：16:22 2026-05-28 HKT

网媒「Channel C」去年开始停止营运，负责营运媒体的艺园媒体制作有限公司代表陈智行，涉嫌拖欠3名雇员数月的薪金，涉款金额约16.1万港元，遭劳工处票控没有在到期日内支付工资等5罪。案件今在西九龙裁判法院进行审前覆核，陈智行自行出庭应讯，透露其银行户口遭执法部门冻结，陈智行向法庭申请押后至8月20日再讯，待与律政司商讨不提证供起诉，获裁判官熊雪如批准。

称银行户口遭冻结无法出粮

陈智行透露，本案牵涉的3名前员工已透过劳资审裁处的破欠基金申请赔偿，他坦言「我唔能够出粮嘅原因，系执法部门冻结哂我所有银行帐户」。陈智行表示，现在任职网约车司机，向法庭申请押后至8月20日再讯，待向律政司商讨不提证供起诉，获裁判官熊雪如批准。

控方透露，案件本排期今日作审前覆核，料审讯会传召3名涉案前员工作供，申请押后案件待准备公司开户文件的银行家誓章。

被控没有在到期日内支付工资等5罪

被告陈智行，遭劳工处票控没有在到期日内支付工资、没有在雇佣合约终止时在到期日内支付工资共5罪。控罪指，被告于2025年4月22日于葵涌，是一法团艺园媒体制作有限公司的经理、秘书或其他类似的人员，该法团故意及无合理辩解，而没有在切实可行范围内尽快在其雇员刘润洲及何世聪的工资期最后一天完结后7天内，支付刘在2025年1月1日至3月31日共11万港元的工资、何在同年3月1日至31日共1.3万港元的工资，而该法团所犯的罪行，是在被告的同意或纵容下犯有的，或归因于被告本身的疏忽。

被告另被指于同日同地，没有在切实可行范围内尽快在其雇员麦浩霆的雇佣合的终止后7天内，支付麦在2025年1月1日至1月31日期间的工资，款额为3.8万港元，而该法团所犯的罪行，是在被告的同意或纵容下犯有的，或归因于被告本身的疏忽。

案件编号：WKS18564-18568/2025
法庭记者：黄巧儿

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