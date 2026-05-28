房委会第三季推「特快公屋编配」 首次一并推售绿置居及租置单位

香港房屋委员会（房委会）宣布，将于今年（2026年）第三季推出「特快公屋编配计划」（2026）暨「重售绿表置居计划单位及租者置其屋计划回收单位」。合资格的公屋申请者除可借此获得提早入住公屋的机会外，更有望选购资助出售房屋，提早实现置业「上车」。

房委会于今年5月通过决议，在今年的「特快公屋编配计划」中，推售三个绿置居发展项目，包括高宏苑、锦柏苑及宏致苑中未售出及因买卖协议撤销而收回的绿置居甲类单位，以及于早前销售计划结束后未售出的租置计划回收单位。此举旨在丰富现有房屋阶梯，为公屋申请者提供向上流动的置业机会。

一份申请两种选择 免收申请费

是次计划有「一份申请，两种选择」的灵活安排。申请者只需递交一份申请表，便有机会在「特快公屋编配计划」（2026）可供拣选单位名单中，视乎选楼时单位的实际供应情况，选择租住一个公屋单位，或选购绿置居或租置计划回收单位。无论申请者最终选择租住公屋抑或购买资助单位，均无须缴付任何申请费用。

绿置居售价维持2024年水平

在单位售价方面，上述三个绿置居发展项目的售价将维持在「绿置居2024」的水平。至于租置计划回收单位，其推售售价将根据两年一度的定价检讨结果厘定，最新售价将于计划期内维持不变，确保定价在市民可负担范围内。

第三季发邀请信 一站式拣楼

「特快公屋编配计划」（2026）将于今年第三季开始接受申请及拣楼，届时拣楼程序将采用「一站式」方式进行，以简化流程。房委会将于第三季向所有合资格的公屋申请者发出邀请信。