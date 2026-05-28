分手后公开亲密照勒索人夫260万 美容师入狱52个月

已婚男董事2021年发展婚外情，1年后因情妇要求购买保时捷汽车而分手，情妇随后上传二人合照剪辑而成的影片到网上，更勒索男董事共约260万元。情妇早前经审讯后被裁定起底及勒索等6罪成，暂委法官徐绮薇今早在西九龙裁判法院判刑时斥，被告利用事主的脆弱处境，不止一次以掌握的私密资料威胁事主，公开婚外情关系以获得金钱，对事主造成心理压力及不可逆转的后果，行为实属卑劣，终判处被告入狱52个月。

任职美容师的45岁被告李燕林，被控4项在未获同意下披露个人资料及2项勒索罪。控罪指，她于2022年5月15日至16日、6月5日至17日、9月27日至11月15日、以及2023年3月16日至27日，在香港未获资料当事人X的相关同意下，披露X的个人资料，即其姓名及显示其容貌的影像，意图导致X或其家人蒙受指明伤害。

李燕林另于2022年5月15日至30日以恫吓的方式作出不当要求，即要求X交出港币 60万元；及在2022年6月5日至17日以恫吓的方式要求X交出港币200万元。

案件编号：DCCC842/2023

法庭记者：黄巧儿