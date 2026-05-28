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天文台｜今午气温升至最高33.4℃ 明天市区最高温或达35℃ 新界区再高一至两度

社会
更新时间：10:23 2026-05-28 HKT
发布时间：10:23 2026-05-28 HKT

高空反气旋会在今明两日为广东带来极端酷热的天气。天文台数据显示，天文台下午2时12分录得最高气温升至33.4度，今年以来最高，上水更一度达36.9度。预料明日(29日)日间极端酷热，新界气温达36、37度，稍后有几阵骤雨及雷暴。

酷热天气警告持续。今日下午极端酷热，最高气温约35度。根据天文台9天天气预报，明天部分时间有阳光。日间极端酷热，市区气温介乎28至35度，稍后有几阵骤雨，局部地区有狂风雷暴。

展望星期六及星期日，仍有几阵骤雨，高温天气缓解。周六(30日)最低气温27度，最高气温30度，大致多云，有几阵骤雨及雷暴。初时骤雨较多；周日(31日)气温介乎27至31度，部分时间有阳光，有几阵骤雨。

天文台又预料，随后两三日部分时间有阳光，日间炎热。下周一至五均有雨，最高气温同样是32度。
 

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