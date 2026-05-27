地盘工涉非礼强奸女友10岁女 事主向社工忆述：「佢系咁摸我⋯⋯下体同后面」

48岁地盘管工5年前在住所内，涉4度性侵女友当时年仅10岁的女儿，包括摸胸摸臀及两度在没有使用安全套下强奸。他否认两项非礼罪及两项强奸罪，案件今于高等法院开审。涉案女童在录影会面时向社工表示，被告曾趁她洗碗时「开始系咁摸我，下体同后面」，另趁她打机时伸手入她衣内摸胸，更曾两度以「去厕所个位」，「插入我去厕所个位」。

控方指被告曾两次非礼及两度强奸事主

男被告C.L.H.否认两项非礼罪及两项强奸罪共4罪。被告被控于2021年8月某日在天水围某单位，2度猥亵侵犯及2度强奸女童X。控方开案陈词指，4罪均发生在2021年8月，被告案发时42岁，受害女童X当时10岁。X的母亲与前夫诞下2女1子，另与男友即被告诞下1女。

两项非礼罪的案情指X在厨房洗碗仅遭被告隔衣摸臀，被告另趁X玩手机时，隔衣摸胸摸臀，再伸手入X衣内摸胸。至于两项强奸罪则指，被告趁X在主人房内玩手机时入房锁门，压低X身体，脱去X的衣物，强行把阳具插入X的阴道，期间没有使用安全套，也没有射精。

被告被捕警诫下声言「我无做过」

控辩双方承认事实指，警方在2024年9月先后以强奸罪及非礼罪拘捕被告，被告在警诫下均称：「我无做过」。受害女童X在录影会面中忆述涉案事件，她指事件均发生在她小四升小五的暑假，其母离婚后「成日出去玩」，其后便带被告回家，介绍被告是她男友。

X某日在厨房洗碗时，被告在旁吸烟，其后「开始系咁摸我，下体同后面」，当她母亲走入厨房时，被告立即缩手。X指她在另一日在家打机时，被告「一路摸我」，「只手摸我个萝」，再伸手入她衣内摸胸。某次她在主人房遭被告强行脱衣性交，又「攞手插入我去厕所个位」。X另指她「唔记得」第四次强奸事件任何详情，只记得「（被告）去厕所个位插入我去厕所个位」。

案件编号：HCCC246/2025

法庭记者：刘晓曦