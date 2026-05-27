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打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！

社会
更新时间：13:23 2026-05-27 HKT
发布时间：13:23 2026-05-27 HKT

夏日将至，西北太平洋迎来新的热带气旋，并命名为「蔷薇」。蔷薇现时位于西北太平洋雅蒲岛（Yap Island）一带，天文台预料在未来数日横过菲律宾以东之西北太平洋并逐渐增强，大致移向台湾以东海域至琉球群岛一带。

蔷薇将增强至强台风

天文台亦发布蔷薇最新的位置及路径图，在今日(27日)正午12时，热带低气压蔷薇集结在雅蒲岛之西北约50公里，预料向西北偏北移动，时速约18公里，横过菲律宾以东之西北太平洋并逐渐增强；预计将在6月1日增强为强台风，届时将接近琉球群岛一带。

内地中央气象台预料，蔷薇现时距离菲律宾马尼拉东偏南方向约1860公里，将以每小时10-15公里的速度向北偏西方向移动，强度逐渐增强，预计至6月1日将增强至强台风。

本港方面，高空反气旋会在未来一两日持续为广东沿岸带来酷热的天气。随著一道低压槽靠近华南沿岸，星期五稍后及星期六该区有骤雨及狂风雷暴。而一股偏东气流会在周末期间影响广东沿岸，高温天气有所缓解。预料一道广阔低压槽会在下周初至中期为南海中部带来不稳定天气。
 

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