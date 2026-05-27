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网约车｜陈美宝：牌照1万个是稳妥起步点 将视乎平台营运数据动态评估调整

社会
更新时间：13:07 2026-05-27 HKT
发布时间：13:07 2026-05-27 HKT

政府昨日（26日）就网约车服务的规管细节，向立法会提交文件，建议牌照初期定于1万个，动态调整牌照数量，与政界一向推测的约1.5万个有出入。运物局局长陈美宝今早（27）在立法会回应记者提问时强调，1万个是「审慎稳妥」的起步点，将采取「数据为本」的动态评估机制，视乎日后平台实际营运数据再作检视与调整。她指若立法程序顺利，最快今年11月底至12月初将有首批持牌网约车平台投入运作。

网约车为何限牌1万个？陈美宝：平衡公共交通生态与点对点需求

被问到为何决定1个万数目以及有否受到的士业界压力，陈美宝指，香港交通生态独特，九成市民出行选择使用公共交通，且公交效率处于世界领先地位，政府有意继续维持及提升此优势。在综合考虑点对点服务需求调查、社会各界意见、整体交通运载力及现有公共交通生态后，政府决定现阶段以1万个作为网约车发牌数目上限。

1万个网约车限额会否增加？陈美宝：将以数据为本「动态评估」调整

对于1万个限额未来会否增加，陈美宝承诺会进行「动态评估」，解释称当持牌平台正式营运并与运输署进行系统对接后，政府会持续收集各项营运数据，包括平台的派单次数、取消订单次数、司机上线时间、完成服务次数，以及司机与乘客双方的评分等。

她指，会按上述数据作为分析基础，在平台运作一段时间后进行阶段性检视，强调会以「数据为本」，因应经济、社会发展及乘客需求变化，适时优化及调整许可证数目上限。

记者：陈俊豪

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