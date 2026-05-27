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屯门中学校长爆粗｜更多片段曝光 女保安喝止落车 校长：Call police啦！香港最钟意报警

社会
更新时间：12:45 2026-05-27 HKT
发布时间：12:45 2026-05-27 HKT

屯门新会商会中学校长李卓兴日前率领学生到新加坡参加游学团，疑因旅游巴违泊问题，与当地保安争执，并爆粗辱骂对方。新加坡华语媒体《8视界新闻》昨晚（26日）曝光更多片段，显示女保安大声喝止学生下车，李卓兴放话报警，以广东话说「Call police啦！我哋香港最钟意报警」；司机则以普通话催促学生下车，反问学生「怕什么」。

女保安连环叫「Stop」阻下车 司机照叫学生下车：不用管

影片中，旅游巴停车后，便传来女保安的声音，斥责称「They always like that, I cannot let them go down, Every time like that.（他们总是这样（停车），我不能让他们下车，每次都这样）」。司机则认为下车没问题，以普通话向学生表示「下，下，下，可以下，没事，不用管了」。

此时李卓兴接著说「快啲落喇，唔好理（保安）啦，行快啲就得喇」，女保安继续喝止「Stop! Stop! Stop! Don't go down!（停！停！停！不准落车！）」，李卓兴则说「大人嘅嘢唔好理住喇，你哋自己落到就得喇」。

涉事旅游公司：业内多年均在同一位置落车

涉事旅游巴公司「旺运旅游」回复《8视界新闻》查询指，与裕廊战备军协俱乐部内一间西餐厅已合作多年，因旅游巴体积过于庞大，被禁进入俱乐部停车，旅游巴士业者多年来均在俱乐部大门附近路边停车，让乘客下车。

「旺运旅游」亦指，若大型巴士驶入俱乐部并发生碰撞，需进行赔偿，因此选择在事发地点让乘客下车，既不会离西餐馆太远，对旅客来说也比较方便。而公司的中国籍司机不谙英语，保安人员当时以英语沟通，可能因此出现语言上的隔阂。

翻查新加坡陆路交通管理局规定，车辆在双黄线不准泊车，但准「即停即走」，司机可靠边立即让乘客上落车。若地点位于私人场所，物业及保安则有权制定停车规则。

屯门新会商会中学于5月20日至24日举办新加坡经济及科学研学团，行程第2日在裕廊战备军协俱乐部外发生事件。李卓兴昨日已被校董会即时停职，直至调查报告完成。

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