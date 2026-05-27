网约车︱政府拟发1万牌照 的士业界斥恶性竞争：无限制到佢日后只做兼职

运输及物流局昨就网约车服务的规管细节，向立法会提交文件，建议牌照初期定于1万个，动态调整，并就网约车服务牌照收取每年120万元的牌照费用。的士小巴商总会理事翁国豪今早（5月27日）在商台节目表示，虽然政府方面称网约车以兼职为主，但始终无法保证合法化后网约车司机只以兼职工作为主，认为会形成恶性竞争。

翁国豪指，政府目前的运力估算主要是基于顾问报告的预计，即每日约有12万网约车行程需求。然而他强调，网约车合法化后的实际运作情况将会有较大变化。他解释，过去网约车司机只需自备车辆，并于单一平台上登记即可营运；但未来若要正式申请牌照合法营运，司机或车主将需要付出额外成本。

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他强调，在营运成本增加的情况下，司机为求「回本」，势必要花费更多时间上线接单。他预计合法化后的网约车司机会变得更「勤力」，这意味原本以兼职为主的营运模式可能发生巨变，甚至有更多司机转为全职营运，「你发牌都冇话系兼职，或者限佢个时数」。虽然未来的发牌条件容许司机以兼职形式运作（例如每日仅上线一至两个小时），但他质疑在实际成本驱使下，低工时运作未必能成为主流。

对于政府初期仅发放1万个网约车牌照，翁国豪认为这个较为保守的数字有其必要性，若发牌数量一开始便过度放宽，「一下放太多，出咗去好难收得返」。他亦忧虑，本港路面交通目前已非常挤塞，若短时间内容许大量网约车涌入路面，势必加剧交通挤塞问题，因此初期采取保守态度是合适的做法。

针对政府以司机每日平均工作6小时来推算运力，翁国豪认为这仅属初步估算，最终仍需视乎司机实际营运时数。他表示，目前市场上的数据大多由单一网约车平台提供，未必能全面反映真实运作情况，政府必须在政策落实后掌握自己的实测数据，才能作出准确判断。至于牌照数量的「动态调整」机制，他预期政策推行初期的数据最为敏感，政府需要较频密地进行检讨及调整；待市场运作逐渐成熟和稳定后，调整频率才会相应减慢。