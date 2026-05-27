Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网约车︱政府拟发1万牌照 的士业界斥恶性竞争：无限制到佢日后只做兼职

社会
更新时间：10:58 2026-05-27 HKT
发布时间：10:58 2026-05-27 HKT

运输及物流局昨就网约车服务的规管细节，向立法会提交文件，建议牌照初期定于1万个，动态调整，并就网约车服务牌照收取每年120万元的牌照费用。的士小巴商总会理事翁国豪今早（5月27日）在商台节目表示，虽然政府方面称网约车以兼职为主，但始终无法保证合法化后网约车司机只以兼职工作为主，认为会形成恶性竞争。

翁国豪指，政府目前的运力估算主要是基于顾问报告的预计，即每日约有12万网约车行程需求。然而他强调，网约车合法化后的实际运作情况将会有较大变化。他解释，过去网约车司机只需自备车辆，并于单一平台上登记即可营运；但未来若要正式申请牌照合法营运，司机或车主将需要付出额外成本。

相关新闻：

网约车︱政府拟发1万个牌照 平台筹备需时 明年8月起必须领牌

业界料合法化后生态大变 更多网约司机为「回本」多开车

他强调，在营运成本增加的情况下，司机为求「回本」，势必要花费更多时间上线接单。他预计合法化后的网约车司机会变得更「勤力」，这意味原本以兼职为主的营运模式可能发生巨变，甚至有更多司机转为全职营运，「你发牌都冇话系兼职，或者限佢个时数」。虽然未来的发牌条件容许司机以兼职形式运作（例如每日仅上线一至两个小时），但他质疑在实际成本驱使下，低工时运作未必能成为主流。

对于政府初期仅发放1万个网约车牌照，翁国豪认为这个较为保守的数字有其必要性，若发牌数量一开始便过度放宽，「一下放太多，出咗去好难收得返」。他亦忧虑，本港路面交通目前已非常挤塞，若短时间内容许大量网约车涌入路面，势必加剧交通挤塞问题，因此初期采取保守态度是合适的做法。

针对政府以司机每日平均工作6小时来推算运力，翁国豪认为这仅属初步估算，最终仍需视乎司机实际营运时数。他表示，目前市场上的数据大多由单一网约车平台提供，未必能全面反映真实运作情况，政府必须在政策落实后掌握自己的实测数据，才能作出准确判断。至于牌照数量的「动态调整」机制，他预期政策推行初期的数据最为敏感，政府需要较频密地进行检讨及调整；待市场运作逐渐成熟和稳定后，调整频率才会相应减慢。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
22小时前
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
17小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
18小时前
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
旅游
19小时前
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光 孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦 揸机与粉丝自拍展绅士风度
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
2小时前
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
影视圈
19小时前
罗兰两个月前再跌伤身体状况响警号 行动缓慢需工人搀扶 亲解离巢真相：有嘢做都唔想退休
02:29
罗兰两个月前再跌伤身体状况响警号 行动缓慢需工人搀扶 亲解离巢真相：有嘢做都唔想退休
影视圈
13小时前
05:23
星岛申诉王 | 殡仪经纪称被报梦「床边指点拣灵堂」 家属斥连串谎言：连姓氏岁数都写错
申诉热话
3小时前
夏天香蕉放室温容易坏！专家教5步保鲜秘诀 保存1个月不软烂发黑
夏天香蕉放室温容易坏！专家教5步保鲜秘诀 保存1个月不软烂发黑
食用安全
4小时前
星岛申诉王｜床具连锁店商场搞活动疑聘黑工 直击入境处「放蛇」即场拘4人
申诉热话
16小时前