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天气酷热｜天文台至下午2时半录最高气温33.7°C 今年最高 周五气温上调至35°C

社会
更新时间：12:52 2026-05-27 HKT
发布时间：06:54 2026-05-27 HKT

高空反气旋正覆盖华南沿岸及南海北部，酷热天气警告现正生效。本港方面，截至下午2时30分，天文台录得最高气温33.7度，是今年以来的最高纪录。此外，在正午12时，热带低气压蔷薇集结在雅蒲岛之西北约50公里，预料向西北偏北移动，时速约18公里，横过菲律宾以东之西北太平洋并逐渐增强。

天文台网页
天文台网页

天文台今午更新天气预测，料星期五日间极端酷热，最高气温或达35度，新界气温更达36、37度，稍后有几阵骤雨及雷暴。星期六及星期日仍有几阵骤雨，高温天气缓解。随后两三日部分时间有阳光，日间炎热。

正午各区气温上升至32°C

位于雅蒲岛附近的热带低气压已命名为蔷薇。在正午12时，热带低气压蔷薇集结在雅蒲岛之西北约50公里，预料向西北偏北移动，时速约18公里，横过菲律宾以东之西北太平洋并逐渐增强。

天文台预测下午及今晚，天气大致天晴，日间酷热，气温介乎29°C至33°C，吹和缓南至西南风。

周四气温介乎29至33°C

根据天文台九天天气预报，高空反气旋会在未来一两日持续为广东沿岸带来酷热的天气，明日（28日）气温介乎29°C至33°C。随著一道低压槽靠近华南沿岸，周五（29日）日间酷热，气温飙升至34°C，稍后有几阵骤雨，局部地区有狂风雷暴。

周六最高气温回落至30°C

而一股偏东气流会在周末期间影响广东沿岸，高温天气有所缓解，周六（30日）大致多云，最高气温回落至30°C，有几阵骤雨，局部地区有雷暴；周日（31日）部分时间有阳光，有几阵骤雨，气温介乎27°C至31°C。

又一广阔低压槽下周来袭

另外，天文台又预料一道广阔低压槽会在下周初至中期为南海中部带来不稳定天气，下周一（6月1日）部分时间有阳光，气温介乎27°C至32°C，局部地区有骤雨。此外，热带气旋蔷薇会在未来数日横过菲律宾以东之西北太平洋并逐渐增强，大致移向台湾以东海域至琉球群岛一带。

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