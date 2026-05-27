外游注意｜下周初台日有热带气旋逼近 料命名「蔷薇」

夏日将至，西北太平洋迎来新的热带气旋动向。位于西北太平洋雅蒲岛（Yap Island）附近的一个低压区正蓄势待发，预计将会发展为今年新一个热带气旋，并在未来数日大致移向台湾以东海域至琉球群岛一带。该热带气旋预计将被命名为「蔷薇」（Jangmi）。

台日韩升格热带低气压 料向西北移动逐渐增强

台湾中央气象署、日本气象厅及南韩气象厅在周二（26日），俱将该低压区升格为热带低气压（即热带气旋的最低级别），并于晚上更新了预测移动路径图，预料该风暴将在下周初以「台风级」逼近琉球群岛及台湾一带。综合分析，该位于雅蒲岛附近的低压区在未来数日将横过菲律宾以东的西北太平洋，并在过程中逐渐增强。

台湾中央气象署、日本气象厅及南韩气象厅在周二（26日），俱将该低压区升格为热带低气压（即热带气旋的最低级别），并于晚上更新了预测移动路径图。日本气象厅

预料该风暴将在下周初以「台风级」逼近琉球群岛及台湾一带。南韩气象厅

内地中央气象台今日亦表示，该低压区将于日内增强为热带气旋，未来有可能影响中国东部海域；不过，内地今日的中期预报中，已未有再提及南海会有其他热带扰动发展。

本港未来两三日持续酷热 周末迎狂风雷暴

至于本港天气方面，市民在未来数天仍要面对酷热天气。天文台预测，一个高空反气旋将会在未来两三日持续为广东沿岸带来酷热天气。

然而，炎热天气将于周末迎来转折。预料一道低压槽会在接近周末时靠近华南沿岸，届时该区天气将渐转不稳定，本港将转为有骤雨及狂风雷暴的天气。市民出门前应留意最新的天气消息。