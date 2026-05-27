《The Standard》专访︱李国法：香港零售多元化 旅游设施完善吸引国际旅客

法国工商总会会长李国法形容，香港是不同文化、不同国籍人士的真正交汇点，其地理位置、自由港地位和世界级基础设施造就香港成为独特的城市，能吸纳欧洲、西方和亚洲其他地区的潮流趋势。他观察到，传统奢侈品牌表现依然强劲，但香港的零售市场正越趋多元化，涵盖了中国内地、韩国和日本等不同地方的品牌。从事奢侈品和零售业的商会会员亦留意到，香港凭借旅游方面的优势，仍然是世界各地顾客的首选地。

文旅投入巨资 开发赛马旅游

李国法续指，香港对游客的吸引力已不限于单纯购物的「零售疗法」（retail therapy）。香港在文化旅游投入巨资，拥有故宫文化博物馆和M+两座世界级博物馆，加上巴塞尔艺术展和法国五月等文化活动，以及备受青睐的赛马活动，成功吸引国际游客慕名到访。

生于法国、长于香港的李国法在小学毕业后，先后留学瑞士和英国。2001年回港出任万威国际首席财务官及执行董事，25年来任职包括奢侈品集团历峰集团等多间跨国企业，2022年起出任香港法国工商总会会长，见证香港走出2008年的金融危机和2020年的新冠疫情。他相信香港的活力永不褪色，因香港人总会在逆境中求进，「他们（商会会员）觉得香港有强烈的『我做得到』精神（can-do attitude）……（港人）总是不断想方设法做得更好」。