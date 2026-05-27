《The Standard》专访︱赞扬法律金融体系发达 兼具多元人才 法国工商总会会长：香港是连接中法企业的管道

香港特别行政区政府着力宣扬香港超级联系人角色。香港法国工商总会会长李国法（Alain Li） 接受《The Standard》（《英文虎报》）专访时指，香港不仅是联系人，更是连接世界与中国内地市场的管道（conduit），「联系是一回事，管道则可让事物流通」。他赞扬香港法律和金融体系发达，且有多元人才。除法国航空服务公司 Elior Group去年在港设立航空工程培训中心，亦有不少法国的金融科技和医疗企业家来港创业。

香港法国工商总会会长李国法受访时表示，香港是连接中国内地与全球资本市场、法律框架及贸易的管道，「很多人用『超级联系人』这个词，但我认为香港是一条管道。联系是一回事，管道则可让事物流通」。李国法赞扬香港法律和金融体系完善，培育出强大的商业生态，又指香港作为全球最大的自由港，拥有优越的税制环境，亦汇聚跨国多元的文化和人才。

香港法国工商总会会长李国法指出，许多商会会员有兴趣在粤港澳大湾区和北部都会区发展。

法国五月活动「香港赛马会呈献系列︰邂逅蒙娜丽莎．文艺复兴的再现」正在香港文化博物馆举行。

Elior Group与香港机场管理局签署合作备忘录，积极拓展亚洲业务。

香港是法企拓展市场绝佳平台

截至去年，有90间法国企业于香港设立地区总部。李国法表示，香港具备多项独特优势，包括有进入中国内地市场之便、法律和监管框架为外企熟悉，以及作为全球离岸人民币枢纽，能促进内地与世界其他地区之间的跨境贸易和投资，一直是法国企业设立业务并拓展亚洲市场的绝佳平台。

他指，许多商会会员有兴趣在粤港澳大湾区和北部都会区发展，期望以香港作为基础设施、建筑和保险方面的基地，通过大湾区服务更庞大的市场。

商会目前拥有超过700名会员，李国法提到，商会早前支持了施耐德电气（Schneider Electric）、威立雅（Veolia）、布依格（Bouygues）和圣戈班（Saint-Gobain）4间法国绿色技术公司在香港科技大学开展试点项目，协助香港实现2050年碳中和目标。

法国航空服务公司Elior Group去年12月与香港国际航空学院合作成立了航空工程培训中心，有助香港提高吸引航空科技投资的竞争力，以推动飞机零件重用等可持续实践。

科技领域以外，李国法指，商会留意到有更多金融科技和医疗行业的企业家在香港创业，现时商会辖下有13个专责不同领域的委员会，让会员交流想法和了解香港的机遇。

为协助法国企业与香港社区建立联系，商会定期与其他商会和公私营团体合办活动，并提供企业和招聘服务，例如与中国外交部合作，收集商会和会员的意见，了解他们在港发展及扩展至内地和亚洲所需的支援。

记者：Gloria Leung