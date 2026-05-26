星岛消息：屯门新会商会中学校长李卓兴即时停职！爆粗骂保安惹议 校董：表现未符公众期望

屯门新会商会中学校长李卓兴日前率领学生到新加坡参加游学团，疑与当地保安争执、爆粗辱骂对方，引起争议。本身是学校校董的前立法会议员黄俊硕向《星岛头条》透露，校董会已对有关教职人员进行调查，由于校长表现未能合符公众期望，已即时停止职务，校方会尽快提交报告给教育局，并适时向公众及持份者各交代。

黄俊硕：密切留意学生情绪

黄俊硕表示，学校一向注重老师言行操守，教职员认为学生之楷模。他提到校长停止职务期间，由副校长暂代其职务；校董会尽力提供一切协助，并且以不会影响学校日常运作。他又指，学校会密切留意学生的情绪，感谢各界对学校的关注，稍后向全体师生发信，强调如有人违反教师操守或损害学校声誉，定必严肃处理。

校董事声明：对引起公众不安深表歉意

新会商会中学法团校董会昨日（25日）发声明，对事件引起公众关注及不安，深表歉意，又称校办学团体一向重视教职员的操守，如有教职员涉及操守及不当行为，必按既定程序进行调查及跟进，必严肃处理。

爆粗事件更冲上当地报章头版，报道透露当时涉事的旅游巴停在入口附近，阻碍其他试图驶入俱乐部的车辆，过程中，保安员在履行职务时遭到言语辱骂，保安公司已经报警处理。

昨日网上再有影片流出，李卓兴疑在新加坡游学团的旅游巴上带头与学生玩「接银纸」游戏，当有女生表示「想玩」之际，他爆出一句「啲女人好贪心」，令网民哗然。有网民直斥「低俗当有趣」，形容是「崩塌的师道尊严」，更有人戏谑「以为睇紧『夜王』片段」。

记者：黄子龙

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