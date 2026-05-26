简约公屋第四期︱6.2起接受申请 涵启德、屯门及马鞍山共逾1.1万单位 即睇租金及递交方法！

房屋局今日（26日）宣布，「简约公屋」第四期6月2日起接受申请，涵盖4个项目，包括启德世运道（第二期）、屯门欣宝路、屯门青发街及马鞍山恒光街，合共提供约11,330个单位，预计今年第三季起陆续入伙。合资格人士会在6月2日或之前陆续收到由房屋局寄出的申请表，于6月2日至23日期间交回的申请表可获优先处理。早前申请递交申请表的人士，则无需再次提交申请。下文为您精心整理简约公屋第四期申请全攻略，即睇申请资格、四大项目租金及递交表格方法！

第四期简约公屋︱4项目共1.1万伙

简约公屋︱第四期申请项目涵盖市区及新界 租金最低900元

第二阶段申请提供约4,580个单位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人单位）

邻近港铁启德站

附近亦设多条专营巴士及小巴路线往返港九及新界不同地区

预计每月租金约1,310元至2,990元。

第二阶段申请提供约2,850个单位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人单位）

邻近欣宝路公共运输交汇处及欣宝路沿途巴士站，提供多条专营巴士线往返港九及新界不同地区，以及港铁巴士路线往返港铁屯门站及兆康站

预计每月租金约900元至2,010元。

第二阶段申请提供约3,040个单位（包括一至二人，以及三至四人单位）

项目内将设有巴士总站，提供往返屯门市中心、屯门公路巴士转乘站，以及在繁忙时段接驳市区其他目的地的公共运输服务

预计每月租金约900元至1,610元。

提供约860个单位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人单位）

邻近港铁马鞍山站，附近亦设多条专营巴士及小巴路线往返港九及新界不同地区

预计每月租金约1,180元至2,650元。

视乎单位面积及地区，租金参考同区新落成传统公屋租金约90%。因应传统公屋租金一般每两年检讨一次，相关租金亦会有所调整。

优先申请资格：轮候传统公屋三年或以上，以一般传统公屋申请住户的家庭申请者优先。符合资格的人士会陆续收到由房屋局寄出的申请表。

申请日期：在6月2日至23日期间交回填妥的申请表可获优先处理；房屋局在6月23日后仍会继续接受申请。

递交方法：有意的申请者可把填妥的申请表邮寄至香港湾仔告士打道邮政局邮政信箱28222号房屋局「简约公屋」专责小组办事处；或于办公时间内（星期一至星期五上午9时至下午6时，星期六、日及公众假期除外）放入位于下列地点的文件投递箱：

九龙横头磡南道三号香港房屋委员会客务中心第二层平台「简约公屋」资讯站

香港湾仔告士打道五号税务大楼8楼801室「简约公屋」专责小组办事处

九龙石硖尾邨美葵楼G06号铺「简约公屋」资讯中心

另外，如申请者及家庭成员均已登记「智方便+」，亦可选择透过扫描申请表上的专属二维码填写、签署和递交电子表格。

简约公屋反应踊跃 前7个项目已全面入伙

房屋局发言人表示，「简约公屋」申请至今反应踊跃，截至5月下旬已收到超过3.86万份申请。在房屋局主导下，7个项目包括元朗攸壆路、牛头角彩兴路、上水彩园路、观塘顺安道、启德世运道（第一期）、屯门青福里及九龙湾彩石里，共约9.650个单位全部按时落成，并已全面入伙。第三期申请涵盖的柴湾常安街及启德世运道（第二期）项目，早前亦已开始为申请人进行资格审核。

发言人续说，各项目的居住环境及配套设施，均远较劣质「㓥房」等不适切居所优胜，还有金额由1,950元至13,000元不等的一次性住户特别津贴，以及营运机构为住户提供的各种服务和支援。当局呼吁有需要而又符合资格的市民尽快递交申请。