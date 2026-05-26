认收114万元给予优待 总督察何兆东判囚2年半 须交还全数贿款
更新时间：15:21 2026-05-26 HKT
发布时间：15:21 2026-05-26 HKT
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曾誉为警队「明日之星」的40岁总督察何兆东，夫妇2年间收受商人逾114万元现金、名牌童装及手袋等礼物，以在履行职务期间优待对方，包括中止调查对方涉袭击案件及多次泄漏警队内部调查资料。经认罪协商，何兆东早前承认公职人员行为失当等4罪，其妻何姸颖的教唆接受利益罪则获准存档法庭。时任上司求情指何兆东乃「罪恶克星」，对犯案深感震惊。暂委法官韦汉熙今午在荃湾法院判处何兆东监禁30个月，须交还涉款114万元。
被告何兆东被控2项公职人员接受利益及3项藉公职作出不当行为罪；其妻36岁何姸颖被控协助、教唆、怂使或促致公职人员接受利益罪。控辩双方认罪协商下，何兆东早前承认2项公职人员接受利益及2项借藉公职作出不当行为罪，余下1罪及其妻被控的1罪则获准存档法庭。
案件编号：DCCC1388/2024
法庭记者：陈子豪
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