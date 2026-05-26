鲜鱼行学校获批下学年与基全小学合并 将安排两校学生参观互访

下学年收生不足，获派0班小一的鲜鱼行学校，校方早前透露拟与区内理念相近的办学团体小学合并。鲜鱼行学校校长施志劲今日（26日）向家长发通告，指校方接获教育局正式通知，批准鲜鱼行学校与中华基督教会基全小学的合并计划方案。两校将于2026年9月1日正式合并。

坚定延续「全面照顾基层学童」创校使命

施志劲表示，合并后，鲜鱼行学校始终秉持「培养学生热爱生命、热爱学习，做个未来领袖」的办学精神，并坚定延续「全面照顾基层学童」的创校使命。他指这份信念，不会因任何体制变动而动摇，又期望未来的学校是一所「有温度、有高度、有广度」的大角咀区指标学校。

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施志劲：改变的是校名与规模 对孩子爱护与责任不变

他亦在通告中郑重承诺，称「改变的是校名与规模，不变的是我们对每一位孩子的爱护与责任」。他又借机会，港九鲜鱼行总会、本人及全体教职同工，由衷感恩家长及社会各持分者一直以来的支持、信任与关爱。「前路纵有挑战，但我们承诺：与您同行，携手并肩，为孩子创造更好、更灿烂的未来。」

通告亦提到，为确保合并平稳有序，让学生与教职员充分适应，规划的合并前期准备工作如下（2025/26 学年）：

（一）全校层面

安排学生与家长参观互访、两校体育比赛及科创共融活动；举办教职员工退修日活动

（二）学与教层面

两校主题教研及课堂设计教师发展日；建立教学观摩评课学习圈；推行科组集体共同备课会；7 月试后举办两校主题共读研习分享日

（三）校风与支援层面

学生支援运作经验分享会与支援个案会议；开设暑期适应先修班。

请各位家长务必留意，学校将稍后分级举行「合并前家长解说分享会」，详细讲解合并方案、课程衔接及照顾安排，恳请预留时间出席。