Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鲜鱼行学校获批下学年与基全小学合并 将安排两校学生参观互访

社会
更新时间：15:11 2026-05-26 HKT
发布时间：15:11 2026-05-26 HKT

下学年收生不足，获派0班小一的鲜鱼行学校，校方早前透露拟与区内理念相近的办学团体小学合并。鲜鱼行学校校长施志劲今日（26日）向家长发通告，指校方接获教育局正式通知，批准鲜鱼行学校与中华基督教会基全小学的合并计划方案。两校将于2026年9月1日正式合并。

坚定延续「全面照顾基层学童」创校使命

施志劲表示，合并后，鲜鱼行学校始终秉持「培养学生热爱生命、热爱学习，做个未来领袖」的办学精神，并坚定延续「全面照顾基层学童」的创校使命。他指这份信念，不会因任何体制变动而动摇，又期望未来的学校是一所「有温度、有高度、有广度」的大角咀区指标学校。

相关新闻：

小学并校︱15校获派0班 李家超、周润发母校恐不保 鲜鱼行学校第三度面临停办

升级并校 | 15小学获派0班 鲜鱼行校长︰团队士气受影响 家长学生纷表可惜

升级并校 | 鲜鱼行学校再临停办危机 「校长爸爸」梁纪昌心痛 吁用善款办私小一

升级并校｜鲜鱼行学校发声明 与区内理念相近小学合并

升级并校｜信爱学校称简约公屋入伙申诉争取续办 至少4间「派0班」小学 提交合并方案

升级并校｜基全小学拟与鲜鱼行学校合并 校长：有责任接纳同区孩子

施志劲：改变的是校名与规模 对孩子爱护与责任不变

他亦在通告中郑重承诺，称「改变的是校名与规模，不变的是我们对每一位孩子的爱护与责任」。他又借机会，港九鲜鱼行总会、本人及全体教职同工，由衷感恩家长及社会各持分者一直以来的支持、信任与关爱。「前路纵有挑战，但我们承诺：与您同行，携手并肩，为孩子创造更好、更灿烂的未来。」

通告亦提到，为确保合并平稳有序，让学生与教职员充分适应，规划的合并前期准备工作如下（2025/26 学年）：

（一）全校层面
安排学生与家长参观互访、两校体育比赛及科创共融活动；举办教职员工退修日活动

（二）学与教层面
两校主题教研及课堂设计教师发展日；建立教学观摩评课学习圈；推行科组集体共同备课会；7 月试后举办两校主题共读研习分享日

（三）校风与支援层面
学生支援运作经验分享会与支援个案会议；开设暑期适应先修班。

请各位家长务必留意，学校将稍后分级举行「合并前家长解说分享会」，详细讲解合并方案、课程衔接及照顾安排，恳请预留时间出席。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
即时娱乐
7小时前
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
时事热话
2026-05-25 15:47 HKT
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
影视圈
16小时前
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
时事热话
2026-05-25 13:00 HKT
入商场热过条街？港女怒写投诉信轰全港商场冷气大缩水 网民揭消失之谜兼激赞一商场最良心｜Juicy叮
入商场热过条街？港女怒写投诉信轰全港商场冷气大缩水 网民揭消失之谜兼激赞一商场最良心｜Juicy叮
时事热话
5小时前
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉。
10:07
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉丨独家
影视圈
8小时前
屯门中学校长涉于新加坡作不当言行 校董会急扑火：深表歉意 若违教师操守必严肃处理
02:04
屯门中学校长涉于新加坡作不当言行 校董会急扑火：深表歉意 若违教师操守必严肃处理
社会
6小时前
王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫
王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫
影视圈
17小时前
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
影视圈
3小时前