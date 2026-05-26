神舟二十三号︱议员倡设「航天专员」统筹产业链 善用本港融资及科研优势 拓商业航天专业服务

搭载首位港产航天员黎家盈等三名乘组人员的神舟二十三号载人飞船，日前成功发射并对接太空站天和核心舱。香港航天科技产业联盟主席邱达根今早（26日）在电台节目表示，事件标志香港参与国家顶尖航天任务迈向新里程，建议特区政府设立「航天专员」统筹产业链，并善用本港融资、专业服务及科研优势，大力发展商业航天及长期太空探索项目。

邱达根倡设航天专员 统筹学界业界资源

香港航天科技产业联盟主席邱达根指出，国家「十五五」规划已将商业航天列为重要未来产业。太空探索方面，邱达根表示，以往本港大学多参与「一次性」的科研项目，例如月壤探测，但他期望未来香港能争取具连贯性的长期项目，例如将未来月球基地或太空望远镜收集的数据，长期传输至香港进行运算及分析。此外，本港亦有InnoHK的实验室正积极研究太空3D打印及太空新材料等前沿技术。

目前本港航天项目较为分散，邱达根认为可在创科局辖下设立「航天专员」或专责办公室，透过专员集中梳理及统筹现有的学界与业界资源，能为香港在国家航天产业链中确立更清晰的发展定位。

商业航天方面，邱达根认为火箭研发及发射重心虽在内地，但香港在卫星设计、低轨卫星数据营运上具备优良底蕴。他相信，本港制度优势能为航天产业链提供完善的下游及专业服务，包括为国际卫星网络提供保险、合约签署、法律仲裁，甚至拓展太空碎片处理等新兴商业市场。

黄永威：发挥金融中心优势 提供融资平台

工业界立法会议员黄永威亦在同一节目表示，港产航天员升空及科大「天韵相机」的应用，证明香港有能力参与全球最顶尖的航天任务。他强调，商业航天项目，如低轨卫星网，需要庞大资金规模，香港应充分发挥国际金融中心优势，为相关商业应用、深空探测及新物料技术研发提供融资平台。

科技定位上，黄永威认为除了由大学牵头的精密仪器研发外，香港在通讯领域潜力巨大。他指，若香港能依托国家技术建立顶尖的「量子加密通讯平台」，将能实现「零泄密」的高安全传输，对未来全球通讯模式带来颠覆性影响。