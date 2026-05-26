屯门中学校长涉于新加坡作不当行为 校董会急扑火：深表歉意 若违教师操守必严肃处理

屯门新会商会中学校长李卓兴，近日在新加坡带领学生交流团期间，疑因旅游巴违泊问题与当地女保安发生争执，并以粗言秽语辱骂对方，片段在网上发酵，事件亦已登上新加坡当地媒体头版。新会商会中学法团校董会昨（25日）发声明，指对此深表歉意。

校长涉爆粗辱女保安 校方：必按既定程序进行调查及跟进

校董会指，本月22日下午，学校的新加坡交流团因停车问题引发的事件，引起公众关注及不安，校方对此深表歉意。学校及办学团体一向重视教职员的操守，如有教职员涉及操守及不当行为，必按既定程序进行调查及跟进。若有违反教师操守或损害学校声誉，定必严肃处理。

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校董会又指，学校已即时启动危机小组处理事件，法团校董会亦高度关注，正积极向承办旅行社了解事发经过，并要求提供相关资料。根据机制彻查事件，稍后将向全校师生及家长发信详细交代情况。